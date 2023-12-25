Юрфак МГУ закрыли на карантин из-за вспышки кори

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Юридический факультет Московского государственный университет имени М. В. Ломоносова закрыли на карантин из-за вспышки кори, текст официального приказа публикует Telegram-канал «Осторожно, новости».
В тексте приказа сообщается, что помимо юридического факультета, на карантин пришлось также закрыть высшую школу аудита, которая находится в том же здании.
Карантин пришлось объяснить после того, как корь была обнаружена у одного из студентов юрфак.
Отмечается, что студенты будут находиться на дистанционном обучении до 11 января 2024 года.
При этом, в СМИ напомнили, что с 25 декабря в Московском государственном университете началась зачётная сессия. Каким образом она будет проводиться в условиях карантина — студентам пока не сообщили.
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Карантин пришлось объяснить после того, как корь была обнаружена у одного из студентов юрфак.
При этом, в СМИ напомнили, что с 25 декабря в Московском государственном университете началась зачётная сессия. Каким образом она будет проводиться в условиях карантина — студентам пока не сообщили.
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Евгения Парфентьева