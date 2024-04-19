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Подмосковный проект по профориентации вышел в финал Национальной премии

19 апреля 2024, 20:49
Фото: пресс-служба Минобразования МО

Фото: пресс-служба Минобразования МО

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Подмосковный проект вышел в финал Национальной премии по профориентации «Россия – мои горизонты». Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«На конкурс поступило более 3 тыс. заявок из разных регионов России. Эксперты отобрали 70 лучших проектов, которые поборются за победу в 25 номинациях. В числе финалистов оказался проект Областной гимназии им. Е. М. Примакова «Стажировки в реальном секторе экономики». Он представлен в номинации «Инновации в профориентации», – отметили в министерстве.
Премия присуждается за лучшие проекты и инициативы, которые помогают школьникам выбрать профессию. Церемония награждения победителей состоится 23 апреля в Москве в павильоне №57 ВДНХ. Гостей ждут шоу-программа и концерт группы UMA2RMAN.



На Неделе профориентации пройдут Всероссийская сессия специалистов по профориентации, встреча ведущих работодателей страны, награждение лучших педагогов-навигаторов проекта «Билет в будущее».

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Перечислены главные особенности характера панды Катюши
Московский зоопарк: Катюша хитрая и своенравная
19 апреля 2024, 20:57

Фото: iStock/ValerijaP

В пресс-службе Московского зоопарка рассказали об особенностях маленькой панды Катюши, которая уже обладает хитростью и своенравностью.
«Катюша очень умная, своенравная, хитрая, у неё прекрасная память, её невозможно перехитрить. В этом возрасте остаётся подстраиваться под её режим дня, характер, настроение. Но при этом мы очень рады, что она воспитывается мамой, и Диндин ей прививает природные инстинкты», — прокомментировали в беседе с NEWS.ru специалисты.

В зоопарке отметили, что все работы по уборке вольера сотрудники стараются проводить в то время, когда Катюша неактивна.

Ранее гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил, что милая внешность панды обманчива.

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Портал соцуслуг стал доступнее для жителей Подмосковья
19 апреля 2024, 20:13

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Через портал «МОё Подмосковье» теперь можно попасть на ресурс «Соцуслуги». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
«Для удобства жителей мы вывели «Соцуслуги» на портал «МОё Подмосковье». Теперь все удобно и под рукой. Можно легко найти социальный центр, получить необходимые услуги, взять в прокат средства реабилитации, нанять сиделку, заказать соцтакси и многое другое», – пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что ежегодно эти услуги охватывают более 200 тыс. жителей региона.

Также в ведомстве подчеркнули, что на портале соцуслуг имеются личные кабинеты пользователей, где можно отследить историю и статус своих заявок.
«Главная особенность – в том, что для жителей, проходящих реабилитацию в наших социальных центрах, в личном кабинете доступно электронное расписание занятий», – сказали в ведомстве.
С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.

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Магистраль М-12 «Восток» в Подмосковье готовят к туристическому сезону
19 апреля 2024, 19:42

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Дорогу М-12 «Восток» начали готовить к майским праздникам и новому туристическому сезону, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Усилия объединили Госкомпания «Автодор», топливные операторы, операторы дороги и регионы, через которые проходит трасса. В их число вошла и Московская область.
«Праздничные майские выходные и летний сезон станут временем пиковой нагрузки. Чтобы избежать в этот период трудностей в многофункциональных зонах, для комфорта водителей и пассажиров разработан план оптимизации их работы. Автомобилистам напомнят о расположении таких зон, заранее проверят состояние колонок, кассовых аппаратов, санузлов и торговых залов», – говорится в сообщении.
На время пиковых нагрузок планируют удвоить штат персонала. При необходимости сотрудники будут вручную регулировать поток клиентов МФЗ. Автомобилистам дадут рекомендации, которые позволят избежать очередей: сначала необходимо заправиться, затем сразу отогнать машину, а потом спокойно пойти отдохнуть, перекусить или отвести детей на детскую площадку.

По данным пресс-службы, на М-12 работают 18 объектов комплексного обслуживания. Всего же на этом участке трассы спроектировали 32 многофункциональные зоны, которые будут расположены через каждые 50 км.
«После полноценного запуска 810-километрового участка новой магистрали. «Восток» из Москвы в Казань в декабре прошлого года отправились в поездки сотни тысяч автомобилистов. Именно на предпраздничные и праздничные дни пришёлся пик трафика. Так, 30 декабря на всей протяжённости дороги было совершено более 90 тыс. поездок», – отметили в пресс-службе.
Там заключили, что строительство М-12 продолжается. В конце года дорога будет продлена до Екатеринбурга.

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#московская область
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Специалист Чугунов назвал рынок труда в Москве «рынком соискателя»
19 апреля 2024, 19:41

Фото: iStock/Vladimir Agapov

Заместитель директора центра «Профессии будущего» Александр Чугунов заявил, что современный рынок труда в Москве вполне можно назвать сейчас рынком соискателя из-за очень низкой безработицы.
«Вакансий больше, чем тех, кто ищет работу. Поэтому у соискателей есть возможность выбирать наилучшие условия для трудоустройства», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Чугунов.

Он добавил, что многие нынешние компании нуждаются в кадрах, и даже готовы обучать потенциальных сотрудников со стипендией.

А карьерный консультант Ильгиз Валинуров заявил, что гарантированно обеспечить высокими зарплатами военнослужащих в России возможно с помощью создания на государственном уровне рабочих мест для них.

«Возможно это будут силовые структуры, где будут такие же высокие заработные платы. Скорее всего это будет решаться системным образом. На сам рынок труда это не сильно повлияет», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Валинуров.

Ранее сообщалось, что профессия водителя-дальнобойщика стала самой высокооплачиваемой в России.

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Подмосковные водители за три месяца не пристегнулись более 70 тыс. раз
19 апреля 2024, 19:25

Фото: Istockphoto / Irina Gutyryak

В Московской области за первый квартал 2024 года зафиксировали свыше 71 тыс. случаев, когда водители не пристёгивались ремнями безопасности. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«На дорогах региона работают порядка 2 тыс. комплексов фотовидеофиксации. Более трети из них имеют техническую возможность распознавать отсутствие ремня безопасности у водителя. В январе отмечено чуть больше 14 тыс. таких случаев, в феврале – 19,7 тысяч. На март пришлось больше всего нарушений – 37,5 тыс.», – пояснили в ведомстве.
Там напомнили, что штраф в 1 тыс. рублей при таком нарушении должны заплатить собственники транспортных средств

Минтранс Подмосковья также привёл данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым использование ремня безопасности на 45-50% снижает вероятность гибели водителей и пассажиров на передних сидениях, а также на 25% – пассажиров на задних сидениях машин.

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Доцент Олейникова спрогнозировала среднюю площадь нового жилья в этом году
Доцент Олейникова: Квартиры в новостройках в среднем будут 45-46 кв м
19 апреля 2024, 19:03

Фото: iStock/Oleg Elkov

Доцент Базовой кафедры «Управление проектами и программами Capital Group» РЭУ им. Г.В. Плеханова Нина Олейникова заявила, что в Московском регионе в этом году средняя площадь жиль в новостройках будет составлять 45-46 кв. м.
«Для изменения долгосрочного тренда на компактность отсутствуют какие-либо факторы. Намерений государства ориентироваться на семейный формат жилья недостаточно для получения обоснования таких проектов. Цены сейчас высокие, бюджет может стать недоступным для многих россиян, если застройщики начнут закладывать крупноформатные планировки», — объяснила в беседе с Газета.ру Олейникова.

Ранее сообщалось, что за год в Москве цена квадратного метра элитного жилья выросла на 12%. Так, цена достигла 1,8 млн рублей за квадратный метр.

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Депутат Кошелев раскрыл ещё один вариант использования маткапитала
Депутат Кошелев: Маткапитал можно потратить на реконструкцию таунхауса
19 апреля 2024, 18:33

Фото: iStock/anatoliy_gleb

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что материнский капитал можно потратить и на реконструкцию таунхауса.
«Ранее владельцы такой жилплощади этой возможности не имели. Хотя по своим характеристикам дома блокированной застройки очень близки к индивидуальным домам, реконструировать которые можно с помощью маткапитала, если речь идёт о расширении жилой площади», — пояснил в беседе с Газета.ру Кошелев.

Он добавил, что соответствующий закон был принят ещё в 2023 году.

Ранее сообщалось, что представители сразу трёх думских фракций — КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России — За правду» — подготовили проект о повышении материнского капитала на второго и третьего ребёнка до 1 миллиона рублей.

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Подмосковные школьники завоевали дипломы Всероссийской олимпиады по русскому языку
19 апреля 2024, 18:28

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Школьники из Московской области стали победителями и призёрами Всероссийской олимпиады по русскому языку, рассказали в пресс-службе подмосковного Минобразования. Олимпиада проходила на базе Северо-Кавказского федерального университета.
«Подмосковные школьники завоевали 15 дипломов, в том числе три победных. Олимпиаду выиграли учащиеся из Истры, Химок и Балашихи. Дипломы призёров получили представители Королёва, Солнечногорска, Дубны, Подольска, Долгопрудного, Мытищ, Электростали, Дмитровского и Жуковского городских округов», – уточнили в министерстве.
Там подчеркнули, что участники заключительного этапа из Подмосковья в качестве поощрения получат единовременные выплаты. Победителям полагается 500 тыс. рублей, призёрам – по 300 тыс. Остальные участники получат по 100 тыс. рублей.

Теперь на счету подмосковной команды – уже 309 дипломов заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, заключили в Минобразования региона.

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«Россияне постоянно терпят»: Врач рассказал, как справиться с метеозависимостью
Врач Новоселов объяснил, как погода влияет на человеческий организм
19 апреля 2024, 18:28

Фото: IStock/Chalabala

Погодные условия в апреле очень неустойчивы. Погода резко меняется, что не может не сказываться на человеческом здоровье. Люди жалуются на головные боли, обессиливание. У кого-то даже идёт кровь из носа.
Врач-гериатр, геронтолог, специалист по старости, деменции и физической нагрузке Валерий Новоселов в беседе с «Радио 1» рассказал, почему организм человека так реагирует на погодные условия.

«Мы находимся в непосредственной связи с окружающей средой. У нас закрепились определенные механизмы — ответ нашего организма изменениям окружающей среды. Среда в течение суток постоянно меняется, мы этого не замечаем. Наши человеческие ритмы тоже постоянно меняются. Например, ритм сердца, ритм мозга… Мы не можем быть постоянно готовы ко всему. Погода даже в динамике меняется. Состояние человека на стыке двух сред: внутренней и внешней. Они тесно контактируют», — отметил эксперт.

Также врач подробно разобрал симптомы метеозависимости.

«Метеозависимость — отражение снижения механизмов нашей адаптации: метаболической, биохимической, этногенетической. Что такое жизнеспособность организма? Способность не болеть, не быть метеозависимым, способность выносить большую нагрузку. Если идёт кровь из носа, то надо разбираться со свёртываемостью. Возможно, смотреть на заболевания. Может, вы аллергик и капаете препараты в нос, а слизистая тоненькая, сосудики поверхностно находятся. Люди еще постоянно отсмаркиваются. Опять же плохой сон и в целом режим влияет. А любая головная боль — это довольно сложный механизм. Целые книги об этом пишут», — поделился собеседник.

Специалист пояснил, что лучшая профилактика метеозависимости — режим дня и отдыха: спать около 7,8,9 часов и поддерживать физическую активность умеренной интенсивности: прогулки, пробежки легкие, велосипедные прогулки.

Эксперт добавил, что при любом недомогании нужно обращаться к врачу, а не терпеть.

«В каждом случае нужно индивидуально разбираться. Зачем терпеть что-то в жизни? Особенность россиян — это то, что мы постоянно терпим. В других странах при каждом чихе идут сразу к врачу. А наши терпят, мужчины обращаются к врачу в лет 50, когда уже на носилках приносят. Потому что всегда какие-то дела. Люди обращаются к врачам только в самом крайнем случае» — отметил специалист.

В завершении беседы Валерий Новоселов сказал, что нужно больше любить свой организм, свое тело и не забывать про физические нагрузки.

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