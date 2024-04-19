Подмосковный проект по профориентации вышел в финал Национальной премии

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Подмосковный проект вышел в финал Национальной премии по профориентации «Россия – мои горизонты». Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«На конкурс поступило более 3 тыс. заявок из разных регионов России. Эксперты отобрали 70 лучших проектов, которые поборются за победу в 25 номинациях. В числе финалистов оказался проект Областной гимназии им. Е. М. Примакова «Стажировки в реальном секторе экономики». Он представлен в номинации «Инновации в профориентации», – отметили в министерстве.Премия присуждается за лучшие проекты и инициативы, которые помогают школьникам выбрать профессию. Церемония награждения победителей состоится 23 апреля в Москве в павильоне №57 ВДНХ. Гостей ждут шоу-программа и концерт группы UMA2RMAN.
На Неделе профориентации пройдут Всероссийская сессия специалистов по профориентации, встреча ведущих работодателей страны, награждение лучших педагогов-навигаторов проекта «Билет в будущее».
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