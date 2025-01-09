Подмосковный конкурс детских рисунков на тему донорства завершится через 5 дней

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Конкурс на лучший детский рисунок «Давайте верить в чудеса-2025» проводит Московский областной центр крови, приём работ стартовал перед Новым годом и завершится 14 января, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Участие в конкурсе могут принять юные родственники людей, сделавших донацию Московском областном центре крови, его подразделениях или в ходе выездных акций. Стать участниками могут не только дети доноров, но и их младшие братья и сёстры, племянники и племянницы. Тема конкурса — донорство», — говорится в сообщении.Рисунки, присланные на конкурс, развесят на стенах в областном Центре крови, а авторы лучших работ получат пригласительные билеты на одну из столичных культурных площадок.
Подробная информация о конкурсе размещена в Telegram и соцсети «ВКонтакте».
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