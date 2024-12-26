В Московской области наградили лучшие организации индустрии туризма

Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО
Подведены итоги конкурса «Лучшая организация в индустрии туризма Московской области». Церемония объявления результатов и награждение победителей прошли в отеле Edge Vinogradovo, сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Подмосковья.
Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО
Победителей можно найти по ссылке.
Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО
Как рассказали в министерстве, конкурс проводился в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
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«В этом году на конкурсе было представлено 10 номинаций, восемь из которых – для отелей, две – для туркомпаний. Определены лучшие гостиницы, кемпинги, глэмпинги, пансионаты, хостелы, бизнес-отели, а также компании-туроператоры и турагенты. Победителей выбрали отраслевые эксперты, а лучшие организации – граждане с помощью онлайн-голосования на сайте конкурса», – отметили в ведомстве.
Победителей можно найти по ссылке.
Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО
Как рассказали в министерстве, конкурс проводился в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
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Лора Луганская