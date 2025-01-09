В Подмосковье стартует конкурс чтецов для детей-инофонов

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Региональный конкурс чтецов среди детей, для которых русский язык не является родным, стартует в Московской области, участие в нём могут принять ученики подмосковных школ с первого по одиннадцатый классы, сообщает пресс-служба Минобразования региона.
«Конкурс чтецов «О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!» проводит Центр содействия адаптации детей-инофонов при Корпоративном университете развития образования. Участникам предлагается прочесть наизусть стихи из произведения русской классической литературы XVIII-XX вв. Продолжительность выступления должна составлять не более трёх минут», — говорится в сообщении.Конкурс будет проходить в три этапа. Первый — школьный — проводится с 9 по 31 января, второй — муниципальный — с 3 по 14 февраля. А третий этап состоится 21 февраля на базе Корпоративного университета развития образования.
Подробная информация об условиях участия в конкурсе, подаче заявок и критериях оценки выступлений размещена по ссылке.
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