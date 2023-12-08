Синоптик Цыганков заявил об изменчивой погоде в выходные

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Замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявил, что в предстоящие выходные в Москве ожидается переменчивая погода.
«С одной стороны, у нас обширный антициклон, который стоит над Уралом и Поволжьем, краем он и нас цепляет. В Сибири и Поволжье уже холодно, и к Москве холод потихоньку подходит. Но, с другой стороны, с запада, нас подпирает циклон, который не даёт нас сильно выхолодить», — пояснил в беседе с RT Цыганков.
Он добавил, что будет достаточно холодно.
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