В Серебряных Прудах пройдут рейды проверки водителей на трезвость

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Массовые проверки на трезвость пройдут на территории городского округа Серебряные Пруды. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Профилактические мероприятия продлятся до 12 мая.
Стоит отметить, что рейды проводятся для исключения случаев нарушения законности и предотвращению возможный несчастных случаев.
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«За управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность по ст. 12.8 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 000 рублей и лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет. Такое же наказание предусмотрено за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянение (ст. 12.26 КоАП РФ). За повторное совершение таких правонарушений (управление транспортом в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования) предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ», — подчеркнули в пресс-службе.
Стоит отметить, что рейды проводятся для исключения случаев нарушения законности и предотвращению возможный несчастных случаев.
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Мира Полтева