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В Балашихе началось обустройство парковки на 1000 машин

03 апреля 2024, 10:06
Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Обустройство плоскостной парковки, рассчитанной на тысячу автомобилей, стартовало на территории жилого комплекса «Новая Алексеевская роща» в городском округе Балашиха, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

«Строительство разбито на несколько этапов. Сначала будет обустроена парковка на 500 машиномест. Там установят пост охраны со шлагбаумом и систему освещения. Затем будут оборудованы места для стоянки ещё 500 автомобилей», — говорится в сообщении.
Кроме того, на территории ЖК запланирована ещё одна плоскостная стоянка на 500 машин и многоуровневый паркинг, где можно будет расположить 1000 автомобилей. Парковки планируется сдать в эксплуатацию в третьем и четвёртом кварталах текущего года.

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#жк
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Жители Подмосковья обратились в службу 112 свыше трех миллионов раз
03 апреля 2024, 10:22

Фото: пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

3 миллиона вызовов поступило на номер «112» в Подмосковье с начала года. Об этом сообщила пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.
Операторы Системы-112 помогли свыше трем миллионам людей вызвать экстренные службы и проконсультировать их по различным вопросам.

«На данный момент Система-112 – это основной канал вызова оперативных служб. Областная служба спасения обеспечивает круглосуточный прием экстренных сообщений об угрозах жизни, здоровью, имуществу граждан, общественному порядку, других происшествиях. По номеру «112» можно звонить в любой опасной ситуации, когда требуется вызов оперативных, аварийных служб или экстренная психологическая помощь», — поделились в ведомстве.

Стоит отметить, что при обращении в экстренную служба с заявителем общается оператор, который быстро устанавливает суть проблемы и направляет необходимые службы на место вызова.

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Адвокат «Макфы» назвал арест активов на ₽100 трлн «творчеством пристава»
03 апреля 2024, 10:03

Фото: iStock/Zolnierek

Арест активов «Макфы» на сумму 100 триллионов рублей не говорит об их реальной стоимости. Об этом сообщил правозащитник Павел Хлюстов, приводит его слова РБК.
Он также назвал данные о стоимости активов «творчеством судебного пристава» и отетил,что позиция прокуратуры, по его мнению, также состоит в неком «правовом фэнтези».

Прежде сообщалось, что владельцами большей части акций «Макфы» являются бывшие чиновники. По подсчетам надзорных органов, выручка от предприятия за год превышала 31 млрд рублей.

В настоящее время бенефициары компании Вадим Белоусов и Михаил Юревич объявлены в розыск. По некоторым данным, они могут находиться в Израиле.

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#компании
#предприятия
#чиновники
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Жителей Подмосковья предупредили о приближении грозы с порывистым ветром
03 апреля 2024, 09:29

Фото: iStock/kozorog

Гроза и сильный ветер ожидаются в Московской области в среду, 3 апреля, предупреждение об опасных погодных условиях выпустил подмосковный главк МЧС.
«Согласно прогнозу погоды, подготовленному Центральным управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Московской области в ближайшие один-два часа с сохранением до 23 часов местами ожидается гроза и усиление ветра», — говорится в сообщении.
Отмечается, что при порывах скорость ветра будет достигать 16-21 метра в секунду.

Такая погода может быть опасна, поэтому во время грозы спасатели советуют дома или в укрытии, а при поездке в автомобиле временно прекратить движение и переждать ливень на обочине. Кроме того, нельзя прятаться от грозы под одиноко стоящим деревом или высокими металлическими конструкциями. Дома лучше отключить электроприборы и не стоять рядом с окном.

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#мчс
#московская область
#подмосковье
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Прокуратура сочла недобросовестной покупку акций завода в Соликамске
03 апреля 2024, 08:35

Фото: Istockphoto / Aleksandra Nigmatulina

По итогам проверки Соликамского магниевого завода, прокуратура пришла к выводу, что его владельцами стали недобросовестные покупатели, сообщает РБК.
По информации надзорного органа, приватизация предприятия производилась незаконно. Сделку оформляло неуполномоченное лицо, которое не сообщило в соответствующие инстанции об изменении статуса завода.

По данному факту проводится проверка.

Прежде сообщалось об аресте активов на 100 триллионов рублей у владельцев АО «Макфа». Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#предприятия
#приватизация
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Мать причастного к теракту в «Крокусе» назвала случившееся страшным горем
03 апреля 2024, 08:18

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Мать десятого фигуранта дела о теракте в «Крокус сити холле» Якубджона Юсуфзоды Ханифа Нарзуллаева прокомментировала произошедший теракт и назвала его страшным горем.
«Я как мать соболезную всем, кто потерял своих родных и близких. Это страшное горе», — цитирует женщину РИА Новости.

Напомним, 1 апреля Басманный суд столицы арестовал Юсуфзоду до 22 мая. Он является гражданином Таджикистана, женат, имеет трех детей. До задержания неофициально работал разнорабочим на стройке.

По версии следствия, за несколько дней до нападения на концертный зал он перечислил соучастнику деньги, чтобы оплатить проживание террористов. Ещё одну часть денег он перечислил одному из нападавших уже после теракта. Задержали его 25 марта при случайном стечении обстоятельств. Юсуфзода увидел полицейскую машину и начал убегать, чем привлёк к себе внимание.

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#суд
#деньги
#мать
#новости
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В Минобороны назвали мотивом идти на СВО желание отомстить за теракт в «Крокусе»
03 апреля 2024, 08:16

Фото: iStock/zim286

За последние десять дней с Минобороны РФ контракты на прохождение службы заключили около 16 тысяч россиян, сообщили в ведомстве.
По информации представителей министерства, россияне, которые пожелали отправиться на службу в зону СВО заявили, что их мотивом является месть за погибших в теракте в «Крокус Сити Холле».

Один из военнослужащих рассказал, что прежде принимал участие в военных действиях, но контракт закончился. Однако после трагедии в Подмосковье, он вновь решил отправиться служить.

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#подмосковье
#минобороны рф
#россияне
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#сво
#всу
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Россиянам рассказали про новые схемы мошенников после теракта в «Крокусе»
Эксперт по безопасности Власов: мошенники стали использовать теракт для обмана
03 апреля 2024, 06:41

Фото: istock / artoleshko

Злоумышленники начали использовать тему теракта в «Крокусе» с целью наживы и кражи денег у людей. Об этом предупредил эксперт в области безопасности Александр Власов в беседе с «Лентой.ру».
В первую очередь, мошенники звонят и рассылают сообщение по почте или в соцсетях по сбору денег для пострадавших. По некоторым данным, злоумышленники украли у россиян от нескольких миллионов до нескольких десятков миллионов рублей, пользуясь сочувствием к трагедии, отметил собеседник издания.
«Ничего нового, только новый повод — трагедия в «Крокусе». Именно в этом вся проблема — пользуются сочувствием нормального человека к произошедшей трагедии и выманивают из него деньги», — заявил Власов.
Другие два способа связаны с обманом от лица правоохранителей и других организаций и ведомств. Аферист звонит жертве от лица сотрудника ФБС и заявляет о проверке номера телефона. После чего по классической схеме запрашивают код подтверждения.
«Вам звонит «майор» полиции, «сотрудник» Центрального банка [со словами, что] мы сейчас проверяем, ищем злоумышленников, помогите, пожалуйста, поймать террористов, снимите пять миллионов рублей со своего счета, выкиньте их со своего балкона, мы их вам вернем», — добавил он.
Специалист отметил, что правоохранители и представители банков никогда не просят передать личные данные или отправить деньги куда-либо.

Касаемо помощи пострадавшим, стоит узнавать о них на официальных ресурсах или у местных властей.

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#деньги
#трагедия
#эксперт
#мошенники
#кражи
#данные
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Сексолог дала совет людям, стесняющимся заниматься оральным сексом
03 апреля 2024, 06:41

Фото: istock / stefanamer

Чтобы оральный секс прошёл успешно, необходимо быть открытым с партнером и следить за своим здоровьем. Об этом рассказал сексолог Лимор Готлиб на форуме Reddit.
На форуме одна женщина пожаловалась, что ей пришлось испытать неловкий опыт куннилингуса со стороны партнера. Она поделилась, что стесняется своего тела и долго не соглашалась на такой формат интима. Её партнер впервые пробовал оральный секс и после нескольких движений остановился. Девушка решила, что у нее ужасный вкус. После этого она направилась в интернет для поиска советов. Там ей рекомендовали есть ананасы, несмотря на то, что этот метод вызывает сомнения у специалистов.

Готлиб отметила, что отторжение со стороны партнера может сильно опечалить, но важно понять, что именно произошло.

«Для женщины чувствовать себя желанной так же важно, как оргазм, так что говорить о страсти просто необходимо. Уверенные в себе люди гордятся успехами в оральном сексе, видят это своим достижением и источником положительных эмоций», — пояснила сексолог.
Она добавила, что, возможно, неопытный партнер тоже стеснялся того, что делал.

Готлиб призвала в случае неприятного запаха обратиться к врачу, так как это может говорить о проблемах со здоровьем. Она также порекомендовала использовать вкусовые лубриканты, но только после устранения запаха, чтобы не усугубить ситуацию.

Чтобы перестать стесняться, эксперт посоветовала расслабиться во время интима, глубоко дышать, а также добавить разнообразия в стимуляцию.

«Попробуйте одновременную стимуляцию других частей тела во время орального секса, диверсифицируя входные сигналы для тела для повышения возбуждения. Открыто общайтесь со своим партнером, рассказывайте ему, что вам нравится, и вносите коррективы в его действия для более приятных ощущений», — подытожила Готлиб.
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#эксперт
#женщины
#отношения
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Мэр Харькова случайно проговорился, что ждет город
Мэр Харькова Терехов заявил о разработке планов по эвакуации города
03 апреля 2024, 02:30

Фото: istock / 3sbworld

Власти Харькова имеют конкретные планы по эвакуации жителей города. Об этом заявил мэр Игорь Терехов в эфире телемарафона.
Как утверждает городской глава, несмотря на наличие конкретных планов эвакуации, реализовывать их пока не планируют. Терехов охарактеризовал ситуацию в городе как спокойную.
«Сегодня мы не видим, что есть волна оттока, что люди бегут из Харькова, уезжают из Харькова. <…> Никакой паники в городе нет», — приводит заявление главы города местное издание «Думка».
До этого МВД Украины заявило, что поводов для эвакуации населения из Харькова и его окрестностей нет. Ведомство отметило, что силы безопасности и обороны «надежно удерживают» свои позиции по всей линии боевого соприкосновения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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