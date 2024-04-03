В Балашихе началось обустройство парковки на 1000 машин

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Обустройство плоскостной парковки, рассчитанной на тысячу автомобилей, стартовало на территории жилого комплекса «Новая Алексеевская роща» в городском округе Балашиха, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Строительство разбито на несколько этапов. Сначала будет обустроена парковка на 500 машиномест. Там установят пост охраны со шлагбаумом и систему освещения. Затем будут оборудованы места для стоянки ещё 500 автомобилей», — говорится в сообщении.Кроме того, на территории ЖК запланирована ещё одна плоскостная стоянка на 500 машин и многоуровневый паркинг, где можно будет расположить 1000 автомобилей. Парковки планируется сдать в эксплуатацию в третьем и четвёртом кварталах текущего года.
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