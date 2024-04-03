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Синоптик Цыганков заявил о 20-градусном тепле на следующей неделе в Москве

03 апреля 2024, 15:31
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что на следующей неделе москвичей ждёт почти 20-градусное потепление.
«Тепло, близкое к 20-градусному, ожидается во вторник, 9 апреля. Ночью будет 6-11°C, а в дневные часы столбики термометров покажут 14-19°C, что выше нормы. Переменная облачность, без осадков», — прокомментировал в беседе с «Москвой 24» специалист.

При этом, на данный момент Цыганков предупредил о значительном похолодании в городе.


«В Москве антициклон уходит, на смену ему приходит циклон и похолодание. Тепло аномальное, которое бывает раз в десятки лет, уходит. Сегодня в течение дня будет проходить холодный фронт, усиление ветра, порывами до 20 м/c», — пояснил в беседе с RT Цыганков.

Ранее подмосковный главк МЧС предупредил жителей региона о том, что гроза и сильный ветер ожидаются в Московской области в среду, 3 апреля.

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#мчс
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#москва
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Более 400 мигрантов депортировали из Москвы после теракта в «Крокусе»
Ведомости: свыше 400 мигрантов выдворили из столицы после трагедии в «Крокусе»
03 апреля 2024, 16:14

Фото: iStock/Anze Furlan/psgtproductions

После трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле» за неделю московские суды депортировали из столицы более 400 мигрантов, подсчитали Ведомости.
За неделю московские суды приняли около 1,5 тысячи дел, связанных с нарушением миграционного законодательства. По многим из них уже вынесены решения, рассказали в издании.

Также мигрантам назначены штрафы, чаще всего — от 5 до 7 тысяч рублей, максимальный достиг 40 тысяч рублей. В последнем случае мигранта не выдворили из России, поскольку он был единственным кормильцем в семье с несовершеннолетним ребенком.

Ранее в Алтайском крае уроженца Узбекистана арестовали на два месяца за публичное оправдание терроризма. Он озвучил своё мнение в магазине, после чего его задержали.

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#россия
#москва
#суд
#мигранты
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В Подмосковье насчитали 320 ресурсных семей
03 апреля 2024, 16:13

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Московской области насчитывается 320 ресурсных семей, туда временно устроены 223 ребёнка. Об этом на расширенном заседании комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению заявил его председатель Андрей Голубев.
Депутат назвал важным направлением деятельности всех регионов предотвращение семейного неблагополучия, выявление семей, находящихся в социально опасном положении, оказание им при необходимости различных видов помощи.
«В Подмосковье работают Московская областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также 59 муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних. В прошлом году комиссии выявили 2 411 детей, нуждающихся в помощи, а также 8 609 семей в социально-опасном положении. За 2023 год меры социальной реабилитации получили 30 тыс. семей», – сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
Там напомнили, что в Московской области реализуется проект «Ресурсные семьи». В такие семьи дети помещаются временно, на срок, необходимый для профилактической работы с родителями и возвращения им ребёнка на воспитание, либо подбора для несовершеннолетнего постоянной замещающей семьи.

Согласно наблюдениям, в ресурсной семье дети чувствуют себя комфортнее, чем в семейном центре.

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#семья
#дети
#подмосковье
#московская область
#родители
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В Подмосковье свыше 1,4 тысячи заявлений подали переселенцы на жилищные сертификаты
03 апреля 2024, 16:10

Фото: пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области

Переселенцы из аварийных домов в Подмосковье подали более 1,4 тысячи заявлений на жилищные сертификаты. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Свыше 1,4 тысяч заявлений подали переселенцы с начала 2024 года.

«Всего подано 1494 заявления в 31 округе Подмосковья. Наибольшее количество заявлений подано в Шатуре, Сергиево-Посадском округе, Ступино, Егорьевск, Воскресенске, Орехово-Зуевском и Талдомском округах. Всего за данной мерой поддержки обратились более 2,3 тысяч человек. Площадь расселения аварийного жилья за счет данной меры поддержки составляет 44,7 тысяч квадратных метров», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что по сертификату стоимость одного квадратного метра аварийного жилья составляет 130 тысяч рублей. Информацию об оформлении сертификатов и его сумме можно узнать на горячей линии Минстроя Московской области.

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#подмосковье
#аварийное жильё
#переселение
#сертификат
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В Петербурге почтили память погибших при теракте в 2017 году
03 апреля 2024, 15:19

Фото: iStock/Natalia POGODINA

В среду на станции «Технологический институт» в Санкт-Петербурге возложили цветы в память о жертвах теракта, совершенного в метро в 2017 году, передает РИА Новости.
«Сегодня мы традиционно собрались здесь, на станции метро „Технологический институт“, чтобы почтить память погибших. Важно, чтобы подобные преступления не оставались безнаказанными, чтобы все знали, что за террористические акты следует строгое наказание», — заявил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский после церемонии возложения цветов.
На платформе станции метро «Технологический институт» горожане и родственники погибших продолжают приносить цветы к памятной доске.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, также возложивший цветы у памятной доски, отметил, что ежегодно в этот день после трагедии в метро в городе проводятся памятные мероприятия.

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#минобороны
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Депутат Матвейчев объяснил необходимость закона о запрете рекламы у иноагентов
03 апреля 2024, 15:18

Фото: iStock/artisteer

Член комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Олег Матвейчев заявил о том, что закон о запрете рекламы у иноагентов был необходим.
«Законопроект абсолютно прозрачен и возник как требование нашей общественности. Вопрос был такой: как можно людям, которые хают наше государство, армию, народ, занимаются русофобской политикой, спокойно зарабатывать деньги в России?» — поделился в беседе с RT Матвейчев.

Парламентарий добавил, что такие меры ставят определённые границы для тех, кто наживается на русофобии.

Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин рассказывал о возможности для иноагентов снять с себя этот статус.

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#законопроект
#меры
#государство
#реклама
#иностранный агент
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В Домодедове по просьбам жителей благоустроят сквер
03 апреля 2024, 15:12

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Сквер, расположенный рядом с железнодорожной станцией Белые Столбы в городском округе Домодедово, благоустроят по просьбам жителей, для этого землю, на которой расположен сквер, передали муниципальному Управлению капитального строительства, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«С просьбой о благоустройстве обратились в местную администрацию жители. Скоро сквер преобразится и станет местом для приятного отдыха», — отметила глава министерства Наталья Адигамова.
В сквере обустроят клумбы, установят новые лавочки и урны, поменяют плитку, посадят деревья и организуют удобную парковку. Памятник солдатам Великой Отечественной войны, расположенный в сквере, тоже отремонтируют.

Завершить работы по благоустройству сквера планируется до конца лета.

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#домодедово
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#минимущества
#наталья адигамова
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В Серпуховском музее впервые проведут подмосковную олимпиаду школьников
03 апреля 2024, 15:07

Фото: телеграм-канал Сергея Никитенко

Серпуховский историко-художественный музей впервые стал площадкой проведения подмосковной олимпиады школьников. Об этом сообщил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.
«Учащиеся будут выполнять задания, проходя по основной экспозиции музея в особняке Мараевых. Для ребят это отличная возможность не только проверить свои знания, но и увидеть уникальные экспонаты «Малой Третьяковки», а для нас – продемонстрировать гостеприимство, древнюю красоту и величественность Серпухова», – написал Никитенко в своём телеграм-канале.
Он добавил, что Олимпиада будет проходить до 14 апреля. Интеллектуальное соревнование по 24 общеобразовательным предметам в этом году соберёт более 5,5 тысяч участников. Серпухов представит 121 школьник.

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#серпухов
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#подмосковье
#московская область
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Политолог Орлов: Надо оказывать поддержку вне зависимости от формы регистрации
03 апреля 2024, 15:01

Фото: iStock/Yulia Raneva

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил оказывать равную социальную поддержку гражданам в любой регионе вне зависимости от формы регистрации.
Он отметил, что сейчас при прочих равных семья, проживая в каком-либо регионе России с временной регистрацией, но при этом исправно работая и платя все необходимые налоги, может недополучать нужной помощи.

«Прошу рассмотреть вопрос о внесении изменений в федеральное законодательство и иные нормативно-правовые акты в части установления обязанности для субъектов РФ гармонизировать условия получения мер социальной поддержки для проживающих в регионе граждан России независимо от имеющегося вида регистрации», — приводит RT текст обращения Орлова на имя главы Минтруда Антона Котякова.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что участники специальной военной операции будут освобождены от уплаты налога на имущество.

«По поручению президента снизим для наших защитников финансовую нагрузку – освободим их от налога на имущество», – приводит АГН «Москва» слова Мишустина.

Ранее сообщалось, что в Московской области в 2024 году на меры поддержки семей с детьми выделяется около 15 млрд рублей.

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В Электростали снесли некрасивый магазин
03 апреля 2024, 14:54

Фото: iStock/Yulia Raneva

Торговый объект, не соответствующий архитектурному облику города и не отвечающий требованиям законодательства, снесли в Электростали, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Вскоре на месте снесённого торгового объекта построят красивый современный магазин, который будет отвечать всем требованиям закона и архитектуры. Проект будущего магазина уже утверждён», — отметили в министерстве.
Работа по приведению торговых объектов в соответствие с принятыми нормами проводится в Московской области с октября минувшего года. По итогам обследования в «красную зону» попали 547 объектов торговли. Работы провели по 152 объектам, из которых 80 демонтировали и 72 привели в порядок. Деятельность в этом направлении продолжается, особое внимание при этом уделяется объектом торговли и услуг, расположенным у вылетных магистралей.

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#минсельхозпрод мо
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