Синоптик Цыганков заявил о 20-градусном тепле на следующей неделе в Москве

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Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что на следующей неделе москвичей ждёт почти 20-градусное потепление.
«Тепло, близкое к 20-градусному, ожидается во вторник, 9 апреля. Ночью будет 6-11°C, а в дневные часы столбики термометров покажут 14-19°C, что выше нормы. Переменная облачность, без осадков», — прокомментировал в беседе с «Москвой 24» специалист.
При этом, на данный момент Цыганков предупредил о значительном похолодании в городе.
«В Москве антициклон уходит, на смену ему приходит циклон и похолодание. Тепло аномальное, которое бывает раз в десятки лет, уходит. Сегодня в течение дня будет проходить холодный фронт, усиление ветра, порывами до 20 м/c», — пояснил в беседе с RT Цыганков.
Ранее подмосковный главк МЧС предупредил жителей региона о том, что гроза и сильный ветер ожидаются в Московской области в среду, 3 апреля.
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