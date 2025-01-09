Подмосковный Минтранс призвал к осторожности на дорогах в гололедицу

Видео: пресс-служба Минтранса МО
В Московском регионе до конца недели ожидается переменчивая погода. Температура будет снижаться до минусовой, местами пройдут дожди со снегом, на дорогах возможен гололёд, предупредили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности. Дорожные службы Московской области продолжат работу по погодным условиям. Они будут проводить противогололёдную обработку в первую очередь на самых опасных участках – мостах, эстакадах, крутых поворотах и съездах», – отметили в ведомстве.Автолюбителей призвали соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию, не совершать резких манёвров, быть осторожнее во время парковки, заранее снижать скорость перед переходами и пропускать пешеходов.
При чрезвычайной ситуации или ДТП нужно немедленно позвонить по номеру 112. При вынужденной остановке на обочине нельзя оставаться в машине, так как это опасно. Лучше покинуть транспортное средство и уйти за пределы проезжей части, чтобы избежать повторной аварии.
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Лора Луганская