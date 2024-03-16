Подмосковный омбудсмен Фаевская оценила обстановку на избирательных участках

Фото: Радио 1
На подмосковных участках во второй день выборов президента России царит праздничная атмосфера. Как передаёт корреспондент «Радио 1», такую оценку дала уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская. Она также рассказала о мониторинге ситуации на участках.
«Помимо Центра общественного наблюдения Московской области, мы посетили сегодня пять избирательных участков. Посмотрели, всё ли там в порядке, есть ли информационные стенды, как там встречают жителей. Хочу везде очень праздничная атмосфера, приятная музыка, буфетное обслуживание. Везде наших жителей ждут», – поделилась впечатлениями подмосковный омбудсмен.Она добавила, что порядка 40% жителей, прикреплённых к этим избирательным участкам, уже проголосовали, на некоторых – чуть меньше.
«Там, где прикреплены люди пожилого возраста, избиратели, как правило, ждут воскресенья. Будем надеяться, что все, кто хочет проголосовать, обязательно придут на наши избирательные участки. Обстановка везде спокойная, радушная», – отметила Фаевская.Выборы президента впервые проходят три дня – с 15 по 17 марта. В Московской области могут проголосовать более 6 млн человек, работает почти 4 тысячи избирательных участков. После первого дня голосования явка в регионе превысила 31%.
За прозрачностью и легитимностью выборов следят порядка 12 тыс. наблюдателей от Общественной палаты, организаций, кандидатов, партий, а также из-за рубежа.
В Одинцове продолжает работу Центр общественного наблюдения, где в круглосуточном режиме можно следить за ходом голосования, получать объективную и оперативную информацию со всех избирательных участков Московской области.
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