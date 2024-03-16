Подмосковный омбудсмен Фаевская оценила обстановку на избирательных участках

На подмосковных участках во второй день выборов президента России царит праздничная атмосфера. Как передаёт корреспондент «Радио 1», такую оценку дала уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская. Она также рассказала о мониторинге ситуации на участках.