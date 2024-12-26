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В Подмосковье с начала года жильё получили 988 детей-сирот

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

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Дети, оставшиеся без попечения родителей, в Московской области получают собственное жильё по достижении совершеннолетия — на пять лет раньше, чем предусматривает федеральная норма, в текущем году квартиры в регионе получили 988 таких ребят, сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.


«Мы завершили программу этого года: квартиры получили все 988 восемнадцатилетних детей-сирот. При этом свыше 80% ребят предпочли найти квартиру самостоятельно и купить её по сертификату», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Она добавила, что в 2025 году планируется обеспечить бесплатным жильём более 900 детей сирот. На эти цели в подмосковном бюджете предусмотрено свыше 4 миллиардов рублей.

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#подмосковье
К концу года завершится ремонт двух зданий дошкольного отделения «Гимназии №4»
26 декабря 2024, 12:58

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В рамках Президентской программы капитального ремонта образовательных учреждений завершается обновление двух корпусов детского сада, который является частью гимназии № 4 на улице Спортивной в Дзержинском. Готовность объекта составляет более 87%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«На площадке 50 рабочих и 3 единицы техники. Строители завершают фасадные и кровельные работы, заканчивают работы по благоустройству близлежащей территории, внутри здания происходит расстановка новой мебели и техники, ведутся пусконаладочные работы», — говорится в сообщении.
Площадь одного здания — 1827 м², второго — 978 м². Проект включает кровельные и фасадные работы, замену инженерных систем, окон, дверей, сантехники, капитальный ремонт внутренних помещений и благоустройство прилегающей территории.

В обновлённые помещения планируется установить новую мебель и современное оборудование.

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

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#проект
#капитальный ремонт
#оборудование
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Энергетики установили более 210 тысяч счётчиков в Московской области
26 декабря 2024, 12:42

Фото: Министерство энергетики Московской области

С начала 2024 года специалисты компаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» установили более 210 тысяч приборов учёта на территории Подмосковья в рамках подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение эффективности» государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», сообщает Министерство энергетики Московской области.
Установка умных счётчиков с функцией удалённой передачи данных абонентам компании производится бесплатно.

Умные устройства обладают способностью дистанционно передавать информацию о потреблении электроэнергии, регистрировать факты нарушений и отправлять сигналы о несанкционированных вмешательствах в работу ПУ.

Кроме того, установка новых приборов учёта способствует корректному определению объёмов предоставленных услуг, сокращению потерь электроэнергии и оперативному пресечению незаконных вмешательств. В результате использование современного оборудования улучшает надёжность и качество электроснабжения потребителей. Новые устройства имеют увеличенный срок службы: межповерочный интервал составляет 16 лет.

Фото: Министерство энергетики Московской области

С 1 июля 2020 года, согласно Федеральному закону № 522 от 27.12.2018, ответственность за установку и обслуживание приборов учёта электроэнергии для частных домовладельцев и организаций переходит к сетевым компаниям. Замены осуществляются планово по графику или по запросу потребителей без взимания платы.

Если срок эксплуатации или поверки счётчика истёк, или требуется его поверка, замена будет произведена бесплатно в рамках плана. Потребитель может запросить бесплатную замену в любых ситуациях, предусмотренных законом, включая истечение срока эксплуатации или межповерочного интервала, поломку счётчика, его выход из строя или потерю.

Следует отметить, что приборы учёта помогают определить фактический объём потребления энергетических ресурсов и воды. Это способствует снижению затрат на электроэнергию, повышению эффективности производственных процессов и обеспечению надёжного электроснабжения.

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#подмосковье
#минэнерго мо
#специалисты
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Ветеринарные службы подвели итоги за 2024 год
26 декабря 2024, 12:26

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Ветеринары выполняют разнообразные задачи: диагностируют, лечат и предупреждают заболевания животных, а также поддерживают эпизоотическую безопасность. В 2024 году их деятельность привела к значительным результатам, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Например, было проведено 859 тысяч анализов пищевых продуктов, представленных на региональных рынках и ярмарках, а также зарегистрировано и чипировано 10 тысяч домашних питомцев. Кроме того, ветеринары сделали прививки от бешенства 215 тысячам животных и провели 4,5 тысячи выездных мероприятий в рамках работы мобильных клиник.

Специалисты провели более 375 тысяч приёмов, а 230 тысяч животных получили комплексные вакцины от различных заболеваний. Кроме того, около 13,5 тысяч обращений, поступивших в Единый контактный центр государственной ветеринарной службы Московской области, были оперативно обработаны и решены.

Фото: istockphoto / Chalabala

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области также сообщило, что за год ветеринары региона успешно вылечили около 200 тысяч домашних животных, оказав неоценимую помощь их владельцам.

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#прививки
#вакцины
#ветеринары
#кошка
#питомцы
#минсельхозпрод мо
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Названы топ-10 строящихся ЖК Подмосковья класса комфорт+ по средней площади квартир
26 декабря 2024, 12:14

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Согласно информации от аналитиков агентства DolgovPro, занимающегося недвижимостью, в последние годы на рынке жилья Московского региона прослеживается тенденция к улучшению планировок и уменьшению средних размеров квартир для повышения их функциональности, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В декабре 2024 года средняя площадь квартиры на первичном рынке жилья в Московской области составляла 45,6 квадратных метров. Однако в строящихся проектах этот показатель равен 44,9 квадратным метрам.

Уменьшение площади позволяет снизить минимальную стоимость покупки, при этом меньшие размеры лотов приводят к повышению цены за квадратный метр. Более половины (56%) строящихся жилых комплексов в пределах ЦКАД также имеют среднюю площадь квартиры менее 45 квадратных метров.

«Именно более доступные бюджеты покупки являются стимулом приобретения квартиры в области, где уровень цен существенно ниже, чем в Москве. При этом не менее важны комфортность проживания и хорошая транспортная доступность. Учитывая эти факторы, мы сформировали ТОП-10 строящихся проектов класса "комфорт " в ближнем радиусе Подмосковья по средней площади квартир в экспозиции» — рассказал представитель агентства недвижимости DolgovPro Дмитрий Долгов.
Фото: Министерство жилищной политики Московской области

ЖК «Первый квартал» в Видном лидирует по среднему размеру лотов (88,9 квадратных метров). Проект известен большим количеством двухуровневых квартир и террасами.

ЖК «М5» в Красногорске занимает второе место со средней площадью лота 57,6 квадратных метров.

ЖК «UP-квартал Римский» в Ленинском городском округе находится на третьем месте со средней площадью квартиры 56,9 квадратных метров.

Четвёртое место занимает ЖК «Мишино» в Химках со средним размером лота 56 квадратных метров.

ЖК «Level Лесной» в посёлке Отрадное, Красногорск, занимает пятое место с показателем 53,3 квадратных метра.

Шестое место принадлежит ЖК «Тетрис» в Красногорске со средней площадью квартиры 52,6 квадратных метров.

ЖК «Союзный» в Одинцово находится на седьмом месте со средним размером лота 51,7 квадратных метров.

Восьмое место занимает ЖК EVO в Реутове со средней площадью лота 50,5 квадратных метров.

ЖК «Новое Медведково» в Мытищах занимает девятое место со средним размером лота 50 квадратных метров.

Завершает список ЖК «Бригантина» в Долгопрудном с показателем 49,8 квадратных метров.

Фото: Министерство жилищной политики Московской области


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#рейтинг
#подмосковье
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Эксперт допустил появление штрафов за использование VPN в России
IT-эксперт Гизатуллин: в России могут ввести штрафы за использование VPN
26 декабря 2024, 12:11

Фото: iStock/RollingCamera

Юристы и IT-эксперты допускают введение штрафов за использование VPN и других сервисов обхода блокировок, но это требует доработки законодательной базы. Об этом информирует Hi-Tech Mail.
Эксперты считают возможным усиление мер по ограничению использования VPN-сервисов. В этом месяце появился проект приказа, который обязывает операторов связи предоставлять Роскомнадзору данные о пользователях, запускающих заблокированные сайты.

Некоторые IT-специалисты утверждают, что в РФ могут ввести административные штрафы за использование VPN. Юрий Гизатуллин, основатель IT-компании TIQUM, подчеркивает, что у Роскомнадзора есть технические возможности отслеживать использование VPN, однако это потребует больших ресурсов, а также может вызвать вопросы о конфиденциальности данных пользователей. Другие эксперты придерживаются мнения, что россиян не начнут массово штрафовать за использование VPN.

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#эксперты
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#специалисты
#it
#штрафы
#рф
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Капремонт школы №2 в Шатуре завершат до нового учебного года
26 декабря 2024, 12:07

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт проводится в шатурской школе №2, расположенной по адресу: проспект Ильича, дом №24, в настоящее время выполнена половина демонтажных работ. Завершить ремонт планируют в августе 2025 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас на объекте работают 44 человека. Продолжаются демонтажные работы, после их завершения строители приступят к отделочным», — говорится в сообщении.
В рамках капитального ремонта в школе обновят фасад, крышу, входную группу, заменят все инженерные сети, сантехническое оборудование и радиаторы, установят новые двери и окна, а также мебель, выполнят внутреннюю отделку помещений и благоустройство пришкольной территории.

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#министерство строительного комплекса мо
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#капремонт
#капитальный ремонт
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Губернатор Воробьёв поздравил с наступающими праздниками детей участников СВО
26 декабря 2024, 11:38

Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова)

Детей участников специальной военной операции, приехавших на Губернаторскую ёлку, поприветствовал глава Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
«В этом зале самое дорогое, что у нас есть - девчонки, мальчишки, их мамы, педагоги, которые всегда опекают, сопровождают наших детей. Мы хотим подарить вам сказку, добро и, конечно, подарки. Хочется пожелать каждому из здесь присутствующих, чтобы все, что задумали, о чем мечтаете, получилось. Мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы самые смелые желания, самые смелые мечты были реализованы. Обнимаем вас и поздравляем с наступающими праздниками!» — сказал Андрей Воробьёв.

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Предновогодние Губернаторские ёлки с представлением «Рождество в Музыколандии» проходят в течение трёх — 24, 25 и 26 декабря, всего их посетят около 24 тысяч юных жителей Подмосковья, в числе которых не только дети участников СВО, но и ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Праздники проводятся в «Live Арене» в Одинцовском округе, в представлении принимают участие артисты Большого и Мариинского театров, а также театра «Кремлёвский балет», исполнители Большого детского хора имени В.С. Попова и др. Кроме того, каждый маленький гость праздника получает новогодний подарок от губернатора.

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

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#губернатор
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#московская область
#подмосковье
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Карьерный консультант назвал профессии, которым придется работать все новогодние праздники
Валинуров: в Новый год будут работать экстренные службы, транспорт и общепит
26 декабря 2024, 11:29

Фото: iStock/artolympic

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров перечислил профессии, представителям которых придется работать в Новый год. По его словам, в праздники на своем посту останутся экстренные службы — врачи, пожарные, полиция и спасатели, а также транспортная отрасль, работники общепита и индустрии развлечений.
«Во-первых, это все экстренные службы — врачи, спасатели МЧС, пожарные, полиция. Эти люди работают без выходных, и Новый год не исключение. Для врачей этот период — пик. Как бы это ни звучало, но именно в Новый год приходится большинство травм. Это подтверждает статистика», — поделился эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время для некоторых зимние праздники становятся поводом не для радости и счастья, а для предновогодней депрессии. Как рассказала «Известиям» психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова, чаще всего причиной таких состояний оказывается финансовая нестабильность и оценка собственных достижений за минувший год.
«Похвалите себя за достигнутые цели и не ругайте за то, если какие-то цели не были достигнуты. Часто цели и задачи, которые мы ставим на год, становятся для нас неприоритетными и в выполнении их нет никакого смысла. Часто именно поэтому мы их и не достигаем», — подчеркнула специалист.
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#питомцы
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#терапевт
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Эксперт раскрыл, как сильно подорожает алкоголь в 2025 году
Эксперт Черниговский: в 2025 году крепкий алкоголь подорожает на 8% из-за акциза
26 декабря 2024, 11:26

Фото: iStock/Tero Vesalainen

С учетом новых акцизных ставок и общей экономической ситуации в 2025 году крепкий алкоголь подорожает на 5-8%, вина — на 8-10%, пиво — на 5-7%. Таким прогнозом поделился доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский. По его словам, вместе с тем иностранные спиртные напитки станут менее доступными, а их место займет отечественный алкоголь.
«Усложнение импорта и повышение пошлин на продукцию из «недружественных» стран делают иностранные напитки дороже и менее доступными. В то же время российские производители, особенно винодельческие хозяйства Краснодарского края и Крыма, предлагают высококачественную продукцию, способную конкурировать с импортом, причем по гораздо более выгодной цене», — рассказал эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время кофе в 2025 году подорожает еще больше — на 20-30%. Об этом заявил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «Газетой.Ru». По его мнению, к росту цен на продукт приведут засухи в Бразилии и Вьетнаме.

Вместе с тем Балынин раскрыл, как можно сэкономить на кофе — покупать его по скидке, так как в таких случаях он дешевеет порой на 40%, и выбирать кофе в пакете, а не стеклянной банке.

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#алкоголь
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