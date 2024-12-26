В Подмосковье с начала года жильё получили 988 детей-сирот

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Дети, оставшиеся без попечения родителей, в Московской области получают собственное жильё по достижении совершеннолетия — на пять лет раньше, чем предусматривает федеральная норма, в текущем году квартиры в регионе получили 988 таких ребят, сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.
«Мы завершили программу этого года: квартиры получили все 988 восемнадцатилетних детей-сирот. При этом свыше 80% ребят предпочли найти квартиру самостоятельно и купить её по сертификату», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Она добавила, что в 2025 году планируется обеспечить бесплатным жильём более 900 детей сирот. На эти цели в подмосковном бюджете предусмотрено свыше 4 миллиардов рублей.
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Лев Каштанов