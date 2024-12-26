В Подмосковье с начала года жильё получили 988 детей-сирот

«Именно более доступные бюджеты покупки являются стимулом приобретения квартиры в области, где уровень цен существенно ниже, чем в Москве. При этом не менее важны комфортность проживания и хорошая транспортная доступность. Учитывая эти факторы, мы сформировали ТОП-10 строящихся проектов класса "комфорт " в ближнем радиусе Подмосковья по средней площади квартир в экспозиции» — рассказал представитель агентства недвижимости DolgovPro Дмитрий Долгов.