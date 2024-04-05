Подмосковный омбудсмен Фаевская поздравила участника СВО с юбилеем

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская и руководитель благотворительного фонда «Линия сердца» Валентина Шумилова поздравили с Днём рождения участника СВО. Он проходит реабилитацию в военном госпитале, сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
«Нам очень важно, чтобы участники спецоперации чувствовали поддержку, участие в их судьбе и судьбе их близких. Поэтому мы с радостью приехали поздравить Сергея с Днём рождения. Сегодня ему исполнилось 30 лет», – сказала Фаевская.У военнослужащего – двойной праздник: командование присвоило ему очередное воинское звание майора. Кроме того, ему вручили сертификат на служебное жильё.
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Лора Луганская