Подмосковный омбудсмен Фаевская получила за 2023 год 2,7 тыс. обращений

Количество преступлений, зарегистрированных в Павлово-Посадском городском округе в I квартале этого года, сократилось более чем на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, такие данные стали известны в ходе подведения итогов оперативно-служебной деятельности ОМВД России «Павлово-Посадский».