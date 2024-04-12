Подмосковный омбудсмен Фаевская получила за 2023 год 2,7 тыс. обращений

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
В прошлом году в аппарат уполномоченного по правам человека в Московской области поступило более 2,7 тыс. обращений. Об этом заявила подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская, представляя на заседании Мособлдумы доклад о своей деятельности в 2023 году.
«В прошлом году поступило 2763 обращения. Из них более 80% – письменные. От жителей поступило более 45% обращений о нарушении социальных прав. Доля обращений по гражданским правам превысила 36%, по экономическим –10%. Далее следуют политические права – более 3%, культурные – 2% и экологические – порядка 1%», – рассказала Ирина Фаевская.Она отметила, что от военнослужащих и в их интересах поступило 453 обращении по таким вопросам, как поиск пропавших без вести, вызволение из плена, медицинское обеспечение и реабилитация после ранения, оформление социальной поддержки.
«К нам обратились родственники с просьбой о розыске 150 пропавших без вести или находящихся в плену участников спецоперации. За год удалось вернуть из плена 18 бойцов и установить местонахождение двух», – сказала правозащитник.По её словам, в 2023 году в шесть раз сократилось количество обращений от жителей ЛНР, ДНР, Украины, вынужденно покинувших свои дома и прибывших на территорию Подмосковья.
В прошлом году также был проведён правовой мониторинг по оценке влияния миграционной ситуации на социальные вопросы в Подмосковье. В ходе анализа целей приезда мигрантов выяснили, что 97% случаев – это трудоустройство.
Как отметила омбудсмен, Московский регион всегда был лидером по абсолютным значениям миграционного прироста. Очевидно, что миграция приводит к нагрузке на социальную и образовательную сферы, а также на здравоохранение.
«Доля совершённых мигрантами на территории России преступлений в 2022-м не превышала 4%. Однако, треть из них была совершена именно на территории Москвы и области. Миграционные процессы можно и нужно регулировать. Любой перекос в этой сфере расценивается как нарушение прав коренного населения или мигрантов», – подчеркнула правозащитник.Послушав доклад Фаевской, депутаты приняли его к сведению.
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