В Подмосковье принимают ходатайства для награждения правозащитников Знаком отличия

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в МО
В Подмосковье продолжают приём ходатайств претендентов на награждение Знаком отличия «За защиту прав человека в Московской области». Об этом напомнили в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской.
С ходатайством о награждении могут обратиться руководители органов государственной власти, местного самоуправления, организаций, работающих на территории региона. Претенденты должны вести активную и плодотворную общественную деятельность по защите прав и свобод человека на систематической основе.
Кандидатуры претендентов на награду будет рассматривать специальный совет. Для участия нужно направить ходатайство о награждении и необходимые документы по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский г. о., д. Раздоры, Рублёво-Успенское шоссе, 1-й км, д. 1, корп. А.
Также можно отправить документы по электронной почте upchmo@mosreg.ru не позднее 1 ноября текущего года.
Найти Положение о знаке отличия «За защиту прав человека в Московской области» и скачать формы для заполнения можно по ссылке.
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«В Международный День прав человека будет вручена особая награда – Знак отличия «За защиту прав человека в Московской области». Её получат люди, ведущие активную правозащитную деятельность и помогающие тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации», – пояснила Фаевская.
Кандидатуры претендентов на награду будет рассматривать специальный совет. Для участия нужно направить ходатайство о награждении и необходимые документы по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский г. о., д. Раздоры, Рублёво-Успенское шоссе, 1-й км, д. 1, корп. А.
Также можно отправить документы по электронной почте upchmo@mosreg.ru не позднее 1 ноября текущего года.
Найти Положение о знаке отличия «За защиту прав человека в Московской области» и скачать формы для заполнения можно по ссылке.
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Лора Луганская