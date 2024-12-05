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Подмосковный пансионат «Ногинский» капитально отремонтируют

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

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Капитальный ремонт планируют провести в корпусе пансионата «Ногинский» в Богородском городском округе, подряд на работы выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать корпус №1 пансионата «Ногинский» общей площадью около 4 тысяч квадратных метров. Работы должны быть завершены в 2026 году», — говорится в сообщении.
Адрес объекта: город Ногинск, улица Советской Конституции, дом №103.



Начальная цена лота составляет 322 миллиона 398 тысяч 260 рублей. Заявки принимаются до 13 декабря.

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#комитет по конкуретной политике мо
#богородский городской округ
#капитальный ремонт
#капремонт
#ногинск
#социальные объекты
Психолог объяснила любовь к расследованиям о маньяках и серийных убийцах
Психолог Яушева: популярность тру-крайм вызвана желанием контролировать страх
05 декабря 2024, 11:55

Фото: iStock/AntonioGuillem

Популярность жанра тру-крайм объясняется желанием зрителя ощутить контроль над страхом, заявила психолог Дарья Яушева. По ее словам, интерес к расследованиям о маньяках и серийных убийцах никогда не пропадал, так как психопаты все время привлекали внимание из-за отсутствия двух важных социальных чувств: вины и стыда.
«Это то же самое, что возникает при просмотре фильма ужасов. Это контролируемое чувство страха в процессе прикосновения к таким историям. Пережить страх, при этом чувствовать безопасность. А мы нуждаемся в острых эмоциях. И все получают их разным способом», — пояснила она в беседе с NEWS.ru.
Психолог подчеркнула, что нормальных людей от преступлений останавливают два важных чувства: вины и стыд, которые несвойственны психопатам. Потому, отметила она, зрителям интересно понять их мотивы, а также ощутить контроль над страхом.

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#психолог
#страх
#безопасность
#контроль
#маньяк
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Стилист перечислила зимние образы для офиса, сохраняющие тепло, красоту и комфорт
Стилист Скороходова: в офис зимой можно одеваться и многослойно, и по-классически
05 декабря 2024, 11:34

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Зимой выбрать идеальный образ для офиса непросто, потому что на первый план выходят тепло и комфорт, а дальше уже — мода, стиль и красота.
Стилист Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» заявила, что офисная зимняя одежда может быть не только теплой и комфортной, но и стильной.

«Номер один среди изделий — рубашка, потому что она помогает отрегулировать температуру тела, создать интересный образ, став при главным акцентом», — сказала эксперт.

Она предложила несколько вариантов для выхода в офис.

  • Многослойность: например, джемпер или трикотажно-вязанное платье длины макси можно сочетать с рубашкой под низ. Всегда можно снять джемпер и остаться в рубашке, если в офисе жарко.
  • Классика: рубашка с классическим жилетом брюки прямого кроя с элегантным ремнем. Главное — сочетать необычные цвета (вкусный изумруд и теплый шоколад). Добавить деталь в виде простого шарфика, шейного украшения или массивного изделия. Для мужчин можно часы.
  • Праздничный принт или рисунок: к этому нужно подобрать грамотный низ, чтобы смотрелось органично.

Также Анна Скороходова сказала, что сейчас в моде полупрозрачные ткани и кружево, которые можно носить с брючными костюмами. Однако, по ее словам, главное — чувствовать себя уверенно в одежде и не стесняться экспериментировать.

«Вы можете проанализировать, подходит это вам это или нет. Можно надеть металлическую юбку, а можно взять просто аксессуар в виде сумочки. Тренды — это классно, но надо ориентироваться на свои ощущения», — заключила эксперт.

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#офис
#стилист
#мода
#стиль
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В Волоколамске снесли расселённый жилой дом
05 декабря 2024, 10:49

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Одноэтажный деревянный многоквартирный дом, построенный в середине прошлого века и находившийся в аварийном состоянии, снесли на Ямской улице в Волоколамске, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом был расположен рядом с жилой застройкой. Общая площадь здания составляла 144 квадратных метра. Проведённое обследование показало, что дом непригоден для жизни, поэтому жильцов из шести квартир расселили, а постройку внесли в список на ликвидацию. В ноябре текущего года аварийную постройку снесли», — говорится в сообщении.
В настоящее время дом полностью демонтирован, участок расчищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, администрация муниципалитета ещё не приняла.

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#комитет по архитектуре и градостроительству мо
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#дом
#аварийное жильё
#волоколамск
#мособлархитектура
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Жителям Московской области рассказали о цифровых помощниках
05 декабря 2024, 10:29

Фото: istockphoto / KamiPhotos

В Московской области активно используются цифровые помощники, которые помогают жителям получать полезную информацию и решать различные вопросы, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Одним из таких сервисов является робот «Светлана» на горячей линии 122, который поможет вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту или пройти диспансеризацию. Для этого достаточно позвонить на горячую линию и нажать 1. Кроме того, получить консультацию по вопросам здравоохранения можно через чат-бота «Дениса» в мессенджере Telegram.

Для получения информации о работе многофункциональных центров (МФЦ) и записи на прием, а также для отмены ранее назначенных встреч, жителям Подмосковья поможет голосовой помощник «Галина», доступный на кнопке 3.

Нейропомощник «Женя» на кнопке 4 отвечает за вопросы, связанные с ЖКХ. Он отправляет заявки в диспетчерскую службу, подключает к операторам, консультирует по вопросам работы управляющих компаний, отключений, счетчиков и платежей, а также помогает в аварийных ситуациях, перезванивая пользователю, чтобы убедиться в решении проблемы.

Дополнительно, в Telegram доступны и другие полезные чат-боты. Например, «Плановые отключения МО» информирует о графике отключений горячей воды, сроках планового обслуживания и аварийных ситуациях в регионе и сроках его устранения по адресу пользователя.

Онлайн-помощник «Анна» расскажет, как получить разрешение для осуществления деятельности такси, а чат-бот «Ирина» предоставит полную информацию о мерах социальной поддержки в Подмосковье.

Полный список цифровых помощников и их функций можно найти на региональном портале госуслуг Московской области.

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В клубном ЖК «M_5» продолжается строительство двух 25-этажных домов
05 декабря 2024, 10:06

Фото: istockphoto / ilkercelik

В Красногорске на улице Центральной продолжается возведение двух 25-этажных жилых зданий в составе клубного жилого комплекса «М_5», сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Первый корпус уже близок к завершению: в нём проводятся отделочные работы и благоустройство прилегающей территории. Во втором здании продолжаются фасадные и электромонтажные работы.

Входные зоны корпусов «М_5» спроектированы как многофункциональные пространства. Просторные холлы оснащены лифтами, мягкой мебелью в зоне ожидания и стойкой консьержа.

Входы на территорию и в подъезды находятся на уровне земли, что обеспечивает удобство заезда колясок и перемещения на роликах и велосипедах. Кроме того, предусмотрены места для зарядки телефонов, хранения колясок и приёма почты.

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В первом доме проводятся пусконаладочные работы инженерных систем, а на прилегающей территории уже оборудована детская площадка и идёт благоустройство.

Во втором здании специалисты занимаются установкой современных инженерных систем . Здесь ведутся вентиляционные работы, монтаж водопровода, канализации и системы водяного пожаротушения. Кроме того, продолжаются электромонтажные работы и каменная кладка.

Жилой комплекс «М_5» от ГК «Садовое кольцо» находится недалеко от Москвы-реки и обладает развитой инфраструктурой.



#благоустройство
#подъезды
#строительство
#минжилполитики мо
#московская область
#красногорск
#жк
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Жителей Серебряных Прудов предупредили об отключении электричества 6 декабря
05 декабря 2024, 09:54

Фото: istockphoto.com/A stockphoto

Отключение электроэнергии в связи с плановыми ремонтными работами будет проводиться в шести населённых пунктах городского округа Серебряные Пруды в пятницу, 6 декабря, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета со ссылкой на компанию «Россети Московский регион».
«6 декабря в период с 8 утра до 17:0 не более чем на два часа будет прекращена подача электричества на улице Заречная, улице Ильи Садофьева, в переулке Заречный и ДРСУ в рабочем посёлке Серебряные Пруды, а также в деревнях Ливадия и Растрехаевка и селе Новоклёмово», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на указанной территории проживает более тысячи человек и находится один социально значимый объект.

Ранее сообщалось, что 7 декабря в парке культуры и отдыха «Серебряный» округа Серебряные Пруды организуют шашечный турнир и настольную игротеку.

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#серебряные пруды
#электричество
#россети московский регион
#жкх
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В ЖК «Пригород Лесное» была построена поликлиника на 1000 посещений в смену
05 декабря 2024, 09:48

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В жилом комплексе «Пригород Лесное», расположенном в Ленинском городском округе Московской области, в 7 километрах от МКАД, была построена поликлиника на 1000 посещений в смену для детей и взрослых, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В четырёхэтажном здании поликлиники площадью 7,5 тысяч квадратных метров были созданы отдельные входы для детского и взрослого отделений.

На первом этаже каждого блока расположены гардеробная, регистратура, кабинеты для забора крови и приёма биоматериалов, а также кабинеты неотложной помощи и врача-инфекциониста с доступом через приёмно-смотровой бокс. Во взрослой части поликлиники планируется открыть аптеку.

На территории жилого комплекса «Пригород Лесное» уже функционируют пять детских садов на 1800 мест и две школы, рассчитанные на 2200 учеников. В настоящее время ведётся строительство ещё двух школ на 1100 учеников каждая и детского сада на 250 воспитанников.

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#поликлиника
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Весенний призыв 2025: сроки службы, изменения в законе, кого призовут в армию
05 декабря 2024, 09:45

Фото: istockphoto/scaliger

План призыва на весну 2025 года в России пока не утвержден. В 2022 году на службу отправились 134 000 чел., в 2023 г. — 147 000 новобранцев, а весной 2024 — 150 тыс. Очевидна тенденция к увеличению численности призывников. Однако точно известно, что весенний призыв 2025 года сопровождается новыми особенностями законодательства, которые вступили в силу с января 2024 года. Подробности – в материале «Радио 1».

Когда будет весенний призыв 2025


Сроки весеннего призыва в 2025 году пока остаются прежними — с 1 апреля 2025 и продлится до 15 июля 2025.

​Изменения в законе о призыве


С января 2024 года в силу вступили новые особенности законодательства, который сопровождают грядущий призыв:

  • Возраст военнообязанных увеличили на 3 года, теперь на службу призывают от 18 до 30 лет;
  • Также увеличены возраст снятия с воинского учета и сроки пребывания в запасе и мобилизационном резерве;
  • За неявку в военный комиссариат по повестке увеличен штраф — от 10 000 до 30 000 руб. Отметим, что увеличенные административные взыскания действуют с 1 октября 2023 года.
  • Возможен вариант изменения оснований для отсрочки либо освобождения от срочной службы по здоровью, в этом году он не утвержден;
Помимо этого, с 5 августа 2023 года появилась возможность ставить на воинский учет заочно, без необходимости посещать военкомат и подавать документы. Осуществляется это на базе данных государственных ресурсов. Также медицинское обследование и психологический отбор призывник может пройти позже: при личной явке военкомат.

Фото: iStock/Semen Salivanchuk


Кого призовут весной в 2025 году


На срочную службу будут привлекать молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Под весенний призыв 2025 года подпадают мужчины, которые не имеют права на отсрочку, родившиеся в 1995 году и далее: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007. Так, в следующем году повестку могут получить граждане, которым исполнилось 27 лет в 2024 или в 2025 (от 1997 г.р.). Призывть новобранцев буду, в том числе, и на новых территориях РФ.

Утётно-призывной деятельностью и сопутствующей работой занимаются комиссариаты — ставят новобранцев на ВУ, принимают решение об отсрочке, освобождении, направление призывника по месту несения службы, а также ведут учет призывников (информацию о смене места работы, состояния здоровья, семейного положения и так далее).


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Сроки призыва 2025


Основные сроки весеннего призыва в 2025 году:
  • с 1 апреля по 15 июля — общий срок весенней призывной кампании 2025 года;
  • с 1 мая до 15 июля — срок призыва, действующий в отношении учителей, педагогов, работников сферы образования.
  • с 1 мая до 15 июля — срок призыва в отдельных регионах.

Весной не будут призывать граждан, работающих в сфере сельского хозяйства, поскольку в этот период они занимаются проблемами будущего урожая и продовольствия.

После 15 июля повестки также могут высылаться, однако они касаются уточнения информации или уже обеспечения явки на осенний призыв 2025.

Порядок призыва в армию весной 2025


Порядок призыва в армию весной 2025 стандартный:

  • прохождение медкомиссии, определяющие критерии годности или освобождающие от службы по стоянию здоровья. Также возможно назначение повторного медосвидетельствование спустя 6 месяцев;
  • явка на заседание призывной комиссии. Принимается окончательное решение о призыве или освобождении. Есть случаи, когда уже по результатам медкомиссии признают годным и вручают повестку.

В 2025 году длительность службы в армии останется прежней – 1 год.

Категории годности призывника:


  • Категория А: годен без ограничений, призывник может служить в любых войсках и подразделениях;
  • Категория Б: незначительные ограничения. Несли службу может, соднако в элитных подразделениях, к примеру, в ВДВ путь закрыт;
  • Категория В: не подлежит призыву. Освобожден от службы по призыву, но может быть вызван на военные сборы или призвать в случае мобилизации;
  • Категория Г: временно не годен (из⁠-⁠за ряда заболеваний призывника могут признать негодным на срок до 12 месяцев);
  • Категория Д: не годен к военной службе (в армию не может попасть ни при каких обстоятельствах).

Обращаем внимание, что что весенний призыв не является мобилизацией . Частичная мобилизация регулируется Указом Президента РФ Владимира Путина от 21.09.2022 N 647 и другими документами.

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Загруженность подмосковных дорог утром 5 декабря составила пять баллов
05 декабря 2024, 09:39

Фото: istockphoto/scaliger

Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 5 декабря, оценивается на пять баллов из десяти возможных, основные заторы наблюдаются при движении по направлению к столице на двух федеральных трассах и 16 шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Сложности с проездом в сторону Москвы отмечаются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Ленинградское, Пятницкое, Ярославское, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, и Щёлковское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехало 897 тысяч машин. Это на два с половиной процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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