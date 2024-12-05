Подмосковный пансионат «Ногинский» капитально отремонтируют

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Капитальный ремонт планируют провести в корпусе пансионата «Ногинский» в Богородском городском округе, подряд на работы выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать корпус №1 пансионата «Ногинский» общей площадью около 4 тысяч квадратных метров. Работы должны быть завершены в 2026 году», — говорится в сообщении.Адрес объекта: город Ногинск, улица Советской Конституции, дом №103.
Начальная цена лота составляет 322 миллиона 398 тысяч 260 рублей. Заявки принимаются до 13 декабря.
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