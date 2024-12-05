В шести округах Московской области на дорогах отремонтировали ограждения

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Сотрудники Мосавтодора восстановили повреждённые тросовые, перильные и металлические барьеры на семи региональных трассах в шести населённых пунктах Подмосковья, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ремонт был проведён:«Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП, а пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги», — пояснили в ведомстве.
- на 90-м километре Каширского шоссе в городском округе Ступино;
- на улице Академика Туполева в микрорайоне Востряково города Домодедово;
- на улицах Московская и Дмитрия Пожарского в Можайске;
- на улице Центральная в Щёлково;
- на проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном;
- на улице Почтовая в рабочем посёлке Нахабино городского округа Красногорск.
Особое внимание уделяется покрытию и элементам, влияющим на безопасность дорожного движения, таким как ограждения, искусственные неровности, светофоры, знаки и линии освещения, и при необходимости проводится их ремонт.
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Дайана Хусинова