В Щёлкове расписание автобусов синхронизировали с графиком движения электричек

В России заработал первый реестр целителей. В него уже включили первых специалистов народной медицины, которые занимаются траволечением, костоправством, ароматерапией и йогатерапией. Теперь, чтобы практиковать народную медицину, нужно иметь разрешение, которое выдается на 5 лет. Целители должны подать заявление с указанием своих методов и рекомендации от медицинской организации.