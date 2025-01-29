В Щёлкове расписание автобусов синхронизировали с графиком движения электричек

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В городском округе Щёлково скорректировали время отправления автобусных рейсов на маршруте №20 «Орлово – Щёлково (платформа Воронок)». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Это позволило синхронизировать расписание автобусов с графиком движения электропоездов. Время отправления рейсов от остановки «платформа Воронок» перенесли с 13:35 на 13:45, а от остановки «Орлово» – с 14:35 на 14:45», – рассказали в министерстве.Там попросили пассажиров заранее планировать свои поездки.
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Лора Луганская