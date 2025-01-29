В Подмосковье с начала года привели в порядок более 960 светофоров

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 960 светофоров типа Т-1 и Т-7 привели в нормативное состояние специалисты Мосавтодора на дорогах Московской области с начала 2025 года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В порядок с начала января привели 616 светофоров типа Т-1 и 347 светофоров типа Т-7. В частности, специалисты привели в порядок объект, расположенный на Советской улице в городе Голицыно Одинцовского округа, на Железнодорожной улице в Котельниках, у остановки «Учебный комбинат» в Коломне, на пешеходном переходе возле школы №18 в Павловском Посаде и в других местах», — говорится в сообщении.Дорожники протирают линзы светофоров от пыли, грязи и наледи, проводят техобслуживание электрооборудования, меняют предохранители и пр.
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Лев Каштанов