В Подмосковье упростили оформление выплат для многодетных семей

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Подать заявление на предоставление ежегодной выплаты многодетной семье через подмосковный портал госуслуг стало проще благодаря подключению «умного сервиса» для заполнения сведений о детях, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Интеграция регионального портала с другими информационными системами Подмосковья делает получение госуслуг значительно проще и удобнее. Заявителям больше не нужно вручную заполнять информацию, которая уже есть в распоряжении ведомств – данные загружаются автоматически. Такой сервис позволяет избежать ошибок и уменьшает количество отказов в предоставлении услуг», — отметила глава областного министерства Надежда Куртяник.Отмечается, что теперь при подаче заявления на выплату для многодетной семьи информация о детях загружается автоматически. Причём «умный сервис» сперва проверит в информационной системе сведения обо всех детях и покажет только тех, кому ещё не назначена положенная выплата. Заявителю нужно будет только выбрать из предложенных вариантов и отправить заявку.
Решение о назначении выплаты будет принято в течение семи рабочих дней, ответ придёт в личный кабинет заявителя.
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