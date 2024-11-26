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Подмосковный проект «Дорогою добра» попал в список 100 лучших инициатив 2023 года

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

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Фонд Президентских грантов определил 100 лучших проектов, реализованных в 2023 году. В их число вошёл проект добровольческого движения «Дорогою добра», направленный на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Всего Фонд рассматривал свыше 4 тысяч проектов со всей России, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Мероприятия этого проекта проводятся в библиотеке имени А. Ахматовой в Домодедово, партнёрами которой являются волонтёры, помогающие развивать и социализировать детей с ОВЗ. Библиотека не только предоставляет площадку для мероприятий добровольческого движения, но и активно взаимодействует с родителями и детьми, нуждающимися в особом внимании.

В систематическое расписание библиотеки имени А. Ахматовой входит ряд мероприятий, которые проводятся совместно с педагогами и волонтёрами на регулярной основе. Среди них — цикл занятий «Арт-терапия» и комплексные нейрозанятия инклюзивной арт-студии «Волшебная шкатулка», способствующие физическому и умственному развитию детей.



Дополнительная информация об инклюзивных проектах в библиотеках Подмосковья доступна в приложении «МОё Подмосковье».

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#подмосковье
#домодедово
#библиотеки
#волонтеры
В Орехово-Зуеве капитально отремонтируют спальный корпус «Доброго дома»
26 ноября 2024, 14:58

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт спального корпуса социального учреждения «Добрый дом» планируют провести в Орехово-Зуеве, в настоящее время ведётся поиск подрядчика, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Объявлен конкурс на выполнение второго этапа капитального ремонта спального корпуса «Доброго дома» в Орехово-Зуеве, подрядчику предстоит отремонтировать водопровод и систему электроснабжения, обновить пандусы, пожарную сигнализацию и пр. Работы должны быть завершены в 2025 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 129 миллионов 980 тысяч рублей. Заявки принимаются до 6 декабря.

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#комитет по конкуретной политике мо
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#капремонт
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В Московской области на неделю эвакуировали почти четыре тысячи автомобилей
26 ноября 2024, 14:56

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

На прошлой неделе в Подмосковье эвакуировали 3 999 автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил остановки и стоянки, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
По данным Центра безопасности дорожного движения, это на 808 автомобилей больше по сравнению с предыдущей неделей.

Наибольшее количество транспортных средств было эвакуировано в следующих округах: Ленинском (426 автомобилей), Красногорске (403 автомобиля), Мытищах (321 автомобиль), Химках (304 автомобиля) и Королёве (255 автомобилей).

Министерство транспорта Московской области призывает соблюдать правила парковки и уважать других участников дорожного движения.

Узнать местоположение эвакуированного автомобиля можно по телефону 112, через приложение 112 МО или самостоятельно на сайте Центра безопасности дорожного движения Московской области.

Эвакуация автомобиля возможна, если он припаркован в зоне действия запрещающих знаков: «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена по нечётным/чётным числам месяца» и знака «Стоянка для инвалидов» без оснований, а также на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, на остановках общественного транспорта и во втором ряду.

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#нарушения
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Студентов приглашают принять участие в международной IT-олимпиаде
26 ноября 2024, 14:38

Фото: istockphoto.com/SeventyFour

XVI Международная олимпиада «IT-Планета» для студентов и молодых специалистов будет проводиться в 2025 году, регистрация на участие в ней российских вузов и колледжей, а также учебных заведений стран СНГ уже открыта и продлится до конца декабря, сообщает пресс-служба Центра развития инновационных технологий «ИТ-Планета».
«Цель олимпиады — выявление и поддержка способных и имеющих практическую подготовку студентов и молодых специалистов ИКТ-сферы. Каждый год в олимпиаде «IT-Планета» участвуют около 20 тысяч студентов и молодых дипломированных специалистов из более чем тысячи вузов и колледжей России и стран СНГ. Около 400 участников доходят до финала, а 70 становятся победителями», — говорится в сообщении.
В конкурсной программе XVI сезона олимпиады будут задания по программированию, треки по информационной безопасности, робототехнике, сетевым технологиям, администрированию ОС, разработке мобильных приложений и пр.

Зарегистрированные учебные заведения обеспечат своим студентам централизованное участие в олимпиаде и смогут подготовить команды. А регистрация самих участников начнётся 10 января.

Подробная информация размещена по ссылке.

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#школьники
#студенты
#россия
#снг
#программирование
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После массовой драки в школе в Уфе возбудили два уголовных дела
26 ноября 2024, 14:29

Фото: iStock/monkeybusinessimages

После массовой драки в школе Уфы возбудили два уголовных дела, заявило Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) России по Башкортостану.
«Возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»), ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), по сообщению о массовой драке учащихся одной из школ в городе Уфе», — сообщило ведомство в своём Телеграм-канале.

Согласно информации следствия, драка произошла 25 ноября. Конфликт был между учениками 10 и 11 классов. Школьников разняли сотрудники образовательного учреждения, но после потасовки нескольким подросткам понадобилась помощь медицинских работников.

В СК отметили, что в настоящий момент проводят следственные действия, уже назначили комплекс судебных экспертиз для расследования причин потасовки. Действиям работников и учеников школы дадут правовую оценку.

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#рф
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В Подмосковье отремонтируют плотину на реке Городенке
26 ноября 2024, 14:07

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области

Плотину на реке Городенке, расположенную на территории городского округа Серпухов, планируют капитально отремонтировать, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, разработать проектную документацию и провести капитальный ремонт плотины пруда на реке Городенка у деревни Большая Городня в округе Серпухов. Работы должны быть завершены в 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 118 миллионов 9 тысяч рублей, заявки принимаются до 13 декабря. Работы будут финансироваться из бюджетов Московской области и округа Серпухов.

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#комитет по конкуретной политике мо
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#капремонт
#капитальный ремонт
#серпухов
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В Домодедове построят детско-взрослую поликлинику с постом скорой помощи
26 ноября 2024, 13:52

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Поликлинику для взрослых и детей, рассчитанную на 216 посещений в смену, с аптекой и постом скорой помощи построят на улице Мезенцева в селе Ям городского округа Домодедово, архитектурный облик постройки согласовал Комитет по архитектуре и градостроению Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Поликлиника будет трёхэтажной, её общая площадь составит около 4 тысяч квадратных метров. Поликлиника сможет принимать 216 пациентов за одну смену — 162 взрослых и 54 ребёнка. Пост скорой помощи рассчитан на два автомобиля выездных бригад», — рассказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Строительство медицинского учреждения панируется начать в первом квартале 2025 года.

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#комитет по архитектуре и градостроительству мо
#домодедово
#мособлархитектура
#поликлиника
#строительство
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В Минсельхозе назвали страну с самыми доступными продуктами питания
Лут: Россия стала страной с самым доступным продовольствием в мире
26 ноября 2024, 13:50

Фото: iStock/Minerva Studio

Глава Минсельхоза России Оксана Лут сравнила доступность продуктов питания в разных странах мира. Её слова приводит ТАСС.
Она заявила, что государством с самыми доступными продуктами питания по паритету покупательной способности стала Россия. В связи с этим, страна может прокормить своих граждан и видит огромный потенциал для отправки продовольствия в другие государства за счёт конкуренции.

Также Лут напомнила, что Россия располагается на третьем месте в мире в рейтинге по объёмам поставок продовольствия в натуральном выражении. Министр отметила, что тщательная работа с технологиями позволит стране выйти и на второе, и на первое место.

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#минсельхоз
#россия
#продукты
#экспорт
#цены
#продовольствие
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В форуме «Женщина третьего тысячелетия» приняли участие более 300 делегатов
26 ноября 2024, 13:39

Фото: пресс-служба Интернационального союза женщин

Свыше 300 делегатов из разных регионов России и других стран приняли участие в III международном форуме «Женщина третьего тысячелетия», который проходил в Москве в середине ноября, сообщает пресс-служба Интернационального союза женщин.
«В ходе форума состоялось пленарное заседание по теме: «Женское движение и современный мир», сессии, посвящённые дипломатии, международному партнёрству, малому и среднему предпринимательству, а также новым реалиям многополярного мира», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе форума был подписан ряд соглашений между Интернациональным союзом женщин и различными женскими организациями, организована выставка работ с фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах» и фотовыставка «Мир глазами жён российских дипломатов», а завершился форму концертом.

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#москва
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Дорожные службы Московской области обустроили 125 искусственных неровностей
26 ноября 2024, 13:38

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» дорожные службы Московской области оборудовали 125 искусственных неровностей на региональных трассах Подмосковья, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Специалисты Мосавтодора обустроили резинокордовые и асфальтобетонные искусственные неровности на 75 участках региональных дорог у пешеходных переходов, чтобы снизить скоростной режим вблизи образовательных учреждений и других мест притяжения пешеходов», — сообщил заместитель председателя Правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Для улучшения дорожной безопасности специалисты установили искусственные неровности на дорогах 24 городских округов.

В ведомстве отметили, что для повышения безопасности на региональных дорогах продолжается установка тросовых и перильных ограждений, светофоров, дорожных знаков и строительство тротуаров.

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#подмосковье
#трассы
#дорожные службы
#дороги
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