Подмосковный проект «Дорогою добра» попал в список 100 лучших инициатив 2023 года

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
В систематическое расписание библиотеки имени А. Ахматовой входит ряд мероприятий, которые проводятся совместно с педагогами и волонтёрами на регулярной основе. Среди них — цикл занятий «Арт-терапия» и комплексные нейрозанятия инклюзивной арт-студии «Волшебная шкатулка», способствующие физическому и умственному развитию детей.
Дополнительная информация об инклюзивных проектах в библиотеках Подмосковья доступна в приложении «МОё Подмосковье».
Читайте также:
Подмосковные библиотеки приглашают детей на празднование Нового года
Подмосковье названо лауреатом конкурса «Самый читающий регион»
Подмосковные библиотеки участвуют во Всероссийском конкурсе «Библиотеки. ПРОдвижение»