Подмосковный проект «Экопункт» стал лауреатом «Зелёной премии»

Фото: Минчистоты МО
Подмосковная компания «Единый оператор экопунктов» с проектом «Экопункт» первенствовала в номинации «Инициативы отраслевых компаний» на «Зелёной премии». Лауреатов назвали в национальном центре «Россия», сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Организация работает в Подмосковье с 2021 года. За это время по всему региону установили 564 экопункта. Можно сдать пустые алюминиевые банки и пластиковые бутылки из-под напитков. Пункты расположены на улицах, в школах, торговых центрах, магазинах, физкультурно-оздоровительных комплексах и на паркингах. Всего в 34 городских округах Подмосковья действуют 749 фандоматов», – отметили в пресс-службе.Для участников проекта предусмотрено поощрение. В обмен на сдачу вторичных ресурсов жители получают бонусные вознаграждения.
«Экопункт работает просто: сдаём тару; получаем чек с уникальным кодом; регистрируем код. Баллы начислят в личном кабинете. Далее получаем скидки и тратим баллы», – пояснили в ведомстве.Посмотреть расположение пунктов и найти ближайшую локацию можно на интерактивной карте.
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Лора Луганская