Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Подмосковный проект «Экопункт» стал лауреатом «Зелёной премии»

Подмосковный проект «Экопункт» стал лауреатом «Зелёной премии»

Фото: Минчистоты МО

Фото: Минчистоты МО

Оригинал
Подмосковная компания «Единый оператор экопунктов» с проектом «Экопункт» первенствовала в номинации «Инициативы отраслевых компаний» на «Зелёной премии». Лауреатов назвали в национальном центре «Россия», сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Организация работает в Подмосковье с 2021 года. За это время по всему региону установили 564 экопункта. Можно сдать пустые алюминиевые банки и пластиковые бутылки из-под напитков. Пункты расположены на улицах, в школах, торговых центрах, магазинах, физкультурно-оздоровительных комплексах и на паркингах. Всего в 34 городских округах Подмосковья действуют 749 фандоматов», – отметили в пресс-службе.
Для участников проекта предусмотрено поощрение. В обмен на сдачу вторичных ресурсов жители получают бонусные вознаграждения.


«Экопункт работает просто: сдаём тару; получаем чек с уникальным кодом; регистрируем код. Баллы начислят в личном кабинете. Далее получаем скидки и тратим баллы», – пояснили в ведомстве.
Посмотреть расположение пунктов и найти ближайшую локацию можно на интерактивной карте.

Читайте также:

В Подмосковье 14 и 15 декабря пройдут акции по сбору вторсырья

Подмосковных школьников научили экологично отмечать Новый год

Во дворах Подмосковья с начала года обустроили более 10 тысяч парковочных мест
#подмосковье
#московская область
#премия
#экология
#минчистоты
#фандоматы
Путин вручил Кадырову орден «За заслуги перед Отечеством»
13 декабря 2024, 18:07

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Как пишет в Telegram-канале ЧГТРК «Грозный», вручение награды прошло в рамках торжественной церемонии в Кремле 12 декабря, в День Конституции.

По данным источника, Кадыров удостоен ордена за «значительный вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности России и социально-экономическое развитие Чечни».

Ранее Рамзан Кадыров встретился с директором ФСБ Александром Бортниковым. Они обсудили участие Чеченской Республики в специальной военной операции и обстановку внутри региона, в том числе и атаки беспилотников.

Читайте также:

Мать 14-летнего чеченца, рассорившего СК РФ и Кадырова, обратилась к Бастрыкину

«Положим 400 укронатовцев»: Кадыров пообещал отомстить ВСУ после удара по Грозному

Кадыров: в Грозном сбили украинский беспилотник
#награды
#кадыров
#владимир путин
#грозный
#чечня
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Картаполов, Кондратьев, Карасин, Довлатова об обложке Time: Путин — человек года
13 декабря 2024, 18:05

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, сенатор от Курской области Алексей Кондратьев, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и телеведущая Алла Довлатова назвали настоящим человеком года президента России Владимира Путина. Об этом они заявили в беседе с NEWS.ru, комментируя решение американского журнала Time объявить избранного президента США Дональда Трампа человеком года.
«Я считаю человеком года нашего президента Владимира Владимировича Путина, потому что он наше всё. Он — человек этого года. Я уверен, что будет и следующего, и многих других», — отметил Картаполов в беседе с изданием.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя назначение Трампа человеком года по версии американского журнала Time, заявила, что избранный президент США Дональд Трамп стал символом надежды в борьбе с либеральной диктатурой, вопреки двум покушениям на него.

Читайте также:

Захарова назвала Трампа символом надежды

Time: Трамп заявил, что не доверяет никому

«Это неприемлемо»: Трамп отказался отвечать на вопрос о беседе с Путиным после выборов
#сша
#президент
#дональд трамп
#мид
#человек
#мария захарова
#мид рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Работа с перевозчиками Подмосковья снизила на 8% нарушения со стороны таксистов
13 декабря 2024, 18:04

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Число административных нарушений со стороны таксистов снизилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря профилактической работе с таксомоторными перевозчиками. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
«На фоне активного развития таксомоторной отрасли в регионе сотрудники министерства регулярно проводят профилактические встречи и беседы с водителями, недавно приступившими к работе. Это напрямую влияет на качество таксомоторных перевозок. Всего с начала года проведено более 2,7 тыс. таких мероприятий. Благодаря этому удалось снизить количество административных правонарушений на 8%», – рассказали в ведомстве.
В ходе встречи перевозчику разъясняют правовую базу таксомоторной деятельности в Московской области, обязательные требования к перевозчику такси, излагают способы снижения рисков.

Перевозчики могут получить консультацию онлайн или оформить заявку на профилактический визит. Заявку можно подать на портале государственных и муниципальных услуг Московской области или в филиалах МФЦ. На портале нужно выбрать услугу «Комплексный сервис для бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности».

Также Минтранс Подмосковья организует еженедельные вебинары, где предприниматели могут получить ответы на интересующие вопросы. Чтобы стать участником вебинара, необходимо записаться по ссылке.

Читайте также:

В Подмосковье завершили капитальный ремонт трёх мостов

В семи округах Подмосковья отремонтировали дорожные ограждения

Между Краснознаменском и Наро-Фоминском запускают автобусный маршрут
#транспорт
#минтранс мо
#такси
#подмосковье
#перевозки
#автомобили
#нарушения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье завершили капитальный ремонт трёх мостов
13 декабря 2024, 17:04

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Три моста, расположенные на региональных дорогах Московской области, отремонтировали в текущем году, мосты находятся в Раменском округе, Чехове и Дмитровском округе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Общая протяжённость отремонтированных мостов составила около 120 метров. На объектах обновили пролётные строения, опорные части и системы водоотвода, обустроили новые переходные плиты, сопряжения и мостовое полотно, установили новые ограждения», — сказал зампред областного правительства — глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик.
В министерстве уточнили, что были отремонтированы 30-метровый мост через реку Люторку у остановки «Новосёлки» в Чехове, 60-метровый мост через реку сестру у деревни Ольсово Дмитровского округа, а также мост протяжённостью свыше 30 метров через реку Донинку в деревне Дементьево Раменского округа.

Читайте также:

В семи округах Подмосковья отремонтировали дорожные ограждения

В Кашире установили четыре светофора с кнопкой для пешеходов

На обходе Малых Вязём на ЦКАД в МО завершили бетонирование последнего участка
#минтранс мо
#ремонт дорог
#мост
#раменский городской округ
#дмитровский городской округ
#чехов
#алексей гержик
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В семи округах Подмосковья отремонтировали дорожные ограждения
13 декабря 2024, 16:47

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Ремонт барьерных, перильных и тросовых ограждений провели за неделю на региональных дорогах в семи округа Московской области специалисты Мострансавто, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Работы по ремонту ограждений были проведены на Южном проспекте в дачном посёлке Удельная на территории Раменского округа, на Лихачёвском проезде в Долгопрудном, на проспекте Науки в городе Пущино, на улице Мира в Мытищах и на проспекте Мира во Фрязине, на улице Ленина в Красногорске и на Речном проезде в Жуковском», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что перильные ограждения устанавливают там, где пешеходы могут выйти на проезжую часть в неположенном месте, они также защищают тротуары от заезда машин. Тросовые ограждения разделяют транспортные потоки. А барьерные ограждения снижают риск съезда с дороги.

Читайте также:

В Кашире установили четыре светофора с кнопкой для пешеходов

На обходе Малых Вязём на ЦКАД в МО завершили бетонирование последнего участка

В Подмосковье открыли эстакаду между Каширским шоссе и трассой А-105
#минтранс мо
#автодор
#дороги
#ремонт дорог
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области дали старт экологической акции «Покорми птиц»
13 декабря 2024, 16:43

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В Подмосковье стартовала традиционная экологическая акция «Покорми птиц». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
В мероприятии в городском округе Люберцы принял участие глава Минэкологии региона Павел Бида. Вместе с детьми он собрал кормушку и рассказал, чем можно кормить пернатых.
«Это одна из самых любимых для жителей Подмосковья зимних экологических акций. С каждым годом число участников увеличивается. Только в 2023-2024 годах в ней участвовали 185 тыс. человек, которые повесили более 36 тыс. кормушек. Надеемся, что в предстоящем году кормушек будет ещё больше», – отметил Бида.
Акция проводится в Московской области с 2018 года. Инициатива направлена на поддержание популяций зимующих птиц, а также на развитие волонтёрских инициатив в экологии, экологическое образование и просвещение.

Читайте также:

Подмосковье оказалось среди «отличников» экологического рейтинга регионов

Подмосковье стало лидером среди регионов России по обращению с отходами

Штрафы за перевозку и сброс стройотходов в Подмосковье превысили 122 млн рублей
#минэкологии мо
#экологическая акция
#экология
#птицы
#зима
#подмосковье
#московская область
#павел бида
#министр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
ФОМ: 81% россиян положительно оценивают работу Путина на посту президента
13 декабря 2024, 16:33

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

81% россиян положительно оценивают работу президента России Владимира Путина на его посту. Об этом говорится в данных опроса ФОМ.
Уточняется, что 80% респондентов доверяют главе российского государства. Россиян также опросили, как они оценивают работу правительства и его главы. 51% опрошенных граждан заявили, что правительство РФ работает хорошо.

Деятельность председателя правительства Михаила Мишустина положительно оценивают 56% респондентов.

Еженедельный опрос «ФОМнибус» проводился с 6 по 8 декабря среди 1,5 тысяч граждан страны в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах Российской Федерации.

Читайте также:

Путин поздравил россиян с Днём конституции

Медведев назвал русских и украинцев одним народом

Медведчук объяснил, почему тысячи украинцев выбирают Россию
#опрос
#правительство
#страны
#путин
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жилищную субсидию автоматически получили 72 тыс. подмосковных льготников
13 декабря 2024, 16:30

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Московской области автоматически получили порядка 72 тыс. льготников. Такие данные привели в пресс-службе Минсоцразвития региона.
В Подмосковье упростили порядок получения жилищной субсидии. При подаче заявления на региональном портале госуслуг нужно дать согласие на обработку персональных данных, и субсидия будет продлеваться автоматически.
«Упрощённое продление позволило жителям избежать лишней бумажной волокиты. Автоматически в этом году получили субсидию на оплату коммунальных услуг порядка 72 тыс. льготников. На эту меру поддержки с начала года израсходовано более 1,8 млрд рублей», – пояснила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
В пресс-службе уточнили, что субсидия предоставляется гражданам, расходы которых на оплату ЖКУ превышают 2 % от общего дохода семьи. Важное условие – прописка в Московской области.

Первично подать заявление на субсидию ЖКУ можно на региональном портале госуслуг.

Читайте также:

Подмосковные участники СВО смогут получить выплату вместо участка земли

В Московской области зарегистрировали более 66 тысяч новорожденных

В Подмосковье с начала года впервые оформили соцкарты около 170 тыс. льготников
#минсоцразвития мо
#льготы
#льготники
#жкх
#жку
#субсидии
#подмосковье
#московская область
#болатаева людмила
#социальная поддержка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кашире в честь Дня Конституции провели акцию «Триколор»
13 декабря 2024, 16:27

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Патриотическую акцию «Триколор» провели члены организации «Молодая гвардия Единой России» в городском округе Кашира, мероприятие было приурочено ко Дню Конституции Российской Федерации.
В ходе акции молодогвардейцы беседовали с жителями, рассказывали интересные факты о конституции и отвечали на вопросы, а также раздавали сувенирные значки с государственной символикой и лентой-триколором в цветах российского флага.

«Мы хотим, чтобы каждый гражданин чувствовал свою причастность к истории и будущему нашей страны», — сказал один из организаторов мероприятия.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Ранее сообщалось, что три школьника из Каширы стали победителями областного творческого фестиваля-конкурса «Радуга талантов», посвящённого поддержке талантов детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Читайте также:

Каширских долголетов приглашают на занятия физкультурой с гимнастической палкой

В Кашире талантливым ребятам вручили именные стипендии

В Кашире покажут зимнее мотофристайл-шоу команды Алексея Колесникова
#патриотизм
#молодая гвардия
#кашира
#акция
Следите за нашими новостями
в удобном формате