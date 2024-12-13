В Подмосковье 14 и 15 декабря пройдут акции по сбору вторсырья

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Акции по сбору вторсырья проведут в семи городах Московской области в ближайшие выходные — 14 и 15 декабря, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В ходе акции от населения будут принимать макулатуру, текстиль, стекло, пластик, металл, стекло и отдельно крышки от пластиковых бутылок. Вторсырьё должно быть чистым и отсортированным», — подчеркнули в министерстве.Сбор вторсырья будет проходить в субботу и воскресенье в Химках по адресу: улица Германа Титова, 14/1 с 12:00 до 13:00. Кроме того, 14 декабря сбор организуют во Фрязине в ДК Исток (улица Комсомольская,17 с 11:00 до 13:00), в Орехово-Зуеве на парковке у ТЦ «Аквилон» (улица Ленина, 85 с 11:00 до 13:00) и в Реутове по адресу: Юбилейный проспект, 29 с 11:00 до 13:00.
15 декабря сбор вторсырья будет проходить в Дмитрове у дома №103 на Профессиональной улице (с 11:00 до 12:00), в Ивантеевке у дома №26, к2 в микрорайоне Голландский квартал (с 12:00 до 13:30), а также в Пушкине на подземной парковке у торгового центра «Акварель» (с 12:00 до 14:00).
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