Подмосковный проект цифровой трансформации назван лучшим в России

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Подмосковный проект цифровой трансформации в сфере энергетики назвали лучшим в России, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области. Это стало известно по итогам определения победителей II Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город».
Проект «Мониторинг наружного освещения Московской области» победил в номинации «За лучшее решение по цифровой трансформации систем энергоснабжения». «Умная» система мониторинга позволяет оперативно выявлять аварийные ситуации на линиях уличного освещения. Она собирает, хранит, обрабатывает и анализирует данные о работе светильников, их типах и расположении, потреблении мощности и электричества, приборах учёта и ошибках в работе системы наружного освещения», – уточнили в пресс-службе.В число финалистов вошли также проекты «Дома культуры Подмосковья» и «Цифровой центр содействия строительству Московской области».
Награждение лауреатов II Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город» прошло в Железноводске на Ставрополье.
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