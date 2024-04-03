IT-специалист Береснева объяснила пользу уроков по цифровой гигиене в школах

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Директор АНО «Спортивно-методический центр «Кафедра киберспорта» Виктория Береснева поддержала инициативу о введении темы о цифровой гигиене в рамках школьного изучения информатики и пояснила, что это способствует появлению у детей привычек, которые обезопасят их в Сети.
«Урок по цифровой гигиене поможет школьникам осознать важность безопасности в интернете и приобрести навыки, которые помогут им оставаться защищенными и ответственными в онлайн-среде», — отметила в беседе с RuNews24.ru Береснева.
Она добавила, что основы безопасного поведения в интернете очень важны, особенно для детей, в мире, где стремительно развиваются цифровые технологии.
Ранее в пресс-службе Минцифры России сообщили «Радио 1», что с 25 марта по 26 апреля состоятся уроки по цифровой грамотности и кибербезопасности с использованием контента просветительского проекта «Цифровой ликбез».
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