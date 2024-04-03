ЦИК проверит готовность Цифровой платформы к Единому дню голосования

С 15 апреля по 31 мая пройдёт общероссийская тренировка для проверки готовности Цифровой платформы ГАС «Выборы» 2.0 к использованию в Единый день голосования. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома. Будут протестированы основные подсистемы – автоматизация избирательного процесса, регистр его участников, нормативно-справочная подсистема и интернет-портал.