ЦИК проверит готовность Цифровой платформы к Единому дню голосования

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
С 15 апреля по 31 мая пройдёт общероссийская тренировка для проверки готовности Цифровой платформы ГАС «Выборы» 2.0 к использованию в Единый день голосования. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома. Будут протестированы основные подсистемы – автоматизация избирательного процесса, регистр его участников, нормативно-справочная подсистема и интернет-портал.
«По итогам этой тренировки будем принимать решение о введении цифровой платформы в опытную эксплуатацию. Это важнейшее решение для нас», – приводит телеграм-канал Мособлизбиркома заявление зампредседателя ЦИК России Николая Булаева.Всего предусмотрено три этапа тренировки. Первый – подготовка исходных данных, сценария тренировки и организационно-методических указаний по порядку её проведения. Второй этап – тестирование алгоритма проведения выборов в Единый день голосования 8 сентября 2024 года. Дни тестового голосования – с 22 по 24 мая. На третьем этапе будут подведены итоги общероссийской тренировки.
Читайте также:
ВЦИОМ: 83% россиян считают, что выборы президента прошли честно
Юденич: в подмосковный СПЧ от жителей поступило 112 обращений
Депутат Голубков: выборы прошли на высшем уровне
Лора Луганская