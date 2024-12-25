Подмосковный производитель колбасных изделий планирует увеличить экспорт продукции

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В 2025 году компания «ПРОДО», в состав которой входит АО «Клинский мясокомбинат», планирует увеличить объём экспорта колбасных продуктов и мясных деликатесов в три раза в натуральном выражении благодаря расширению поставок в Казахстан, Армению и Азербайджан, а также выходу на новые рынки, такие как Вьетнам, Монголия, Киргизия, Узбекистан, Грузия и Абхазия, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На предприятии применяются и поддерживаются процедуры, основанные на системе ХАССП. Они контролируют качество и безопасность изделий. Системы управления сертифицированы по стандарту ГОСТ Р ИСО 22000–2019, аналогичному международному стандарту ISO 22 000:2018.
Ассортимент для экспорта разрабатывается совместно с иностранными партнёрами. Например, в Азербайджан отправляется 27 товарных позиций под брендом «Клинский».
Группа компаний «ПРОДО» является одним из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов и мясных деликатесов, в состав которой входят 11 предприятий. Ассортимент включает более 1700 наименований продукции, реализуемых в 65 регионах России.
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Ассортимент для экспорта разрабатывается совместно с иностранными партнёрами. Например, в Азербайджан отправляется 27 товарных позиций под брендом «Клинский».
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Группа компаний «ПРОДО» является одним из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов и мясных деликатесов, в состав которой входят 11 предприятий. Ассортимент включает более 1700 наименований продукции, реализуемых в 65 регионах России.
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Дайана Хусинова