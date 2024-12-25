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Подмосковный производитель колбасных изделий планирует увеличить экспорт продукции

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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В 2025 году компания «ПРОДО», в состав которой входит АО «Клинский мясокомбинат», планирует увеличить объём экспорта колбасных продуктов и мясных деликатесов в три раза в натуральном выражении благодаря расширению поставок в Казахстан, Армению и Азербайджан, а также выходу на новые рынки, такие как Вьетнам, Монголия, Киргизия, Узбекистан, Грузия и Абхазия, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На предприятии применяются и поддерживаются процедуры, основанные на системе ХАССП. Они контролируют качество и безопасность изделий. Системы управления сертифицированы по стандарту ГОСТ Р ИСО 22000–2019, аналогичному международному стандарту ISO 22 000:2018.

Ассортимент для экспорта разрабатывается совместно с иностранными партнёрами. Например, в Азербайджан отправляется 27 товарных позиций под брендом «Клинский».



Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Группа компаний «ПРОДО» является одним из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов и мясных деликатесов, в состав которой входят 11 предприятий. Ассортимент включает более 1700 наименований продукции, реализуемых в 65 регионах России.

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#подмосковье
#минсельхозпрод мо
Регоператор Рузского кластера оказал помощь в поиске потерянного кольца
25 декабря 2024, 17:00

Фото: istockphoto / SvetaZi

В офис Рузского регионального оператора обратилась жительница подмосковной Истры. Она случайно забыла своё дорогое памятное кольцо в маникюрном салоне. Сотрудники, понимая ценность украшения для девушки, оперативно откликнулись на её просьбу о помощи, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Менеджер связалась со службой сервиса и передала информацию водителю мусоровоза, работавшему в деревне Покровское в тот день. Кроме того, стоит отметить, что благодаря слаженным действиям сотрудников регионального оператора, на мусороперегрузочной станции в городском округе Истра было найдено потерянное кольцо.

Молодые люди выразили благодарность всем, кто помог им в этой непростой ситуации. Они отметили оперативность и отзывчивость команды, благодаря которой удалось вернуть ценное украшение.

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Каширский регоператор продолжает модернизацию контейнерного парка

С начала года в Московской области заключили более 7 тыс. договоров на вывоз ТКО
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#помощь
#подмосковье
#руза
#истра
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С начала года в Московской области заключили более 7 тыс. договоров на вывоз ТКО
25 декабря 2024, 16:46

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Предприниматели Московской области заключили 7421 договор с региональными операторами за 11 месяцев, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Наибольшее количество новых договоров было заключено в следующих кластерах:

  • Рузский — 1621;
  • Каширский — 1342;
  • Ногинский — 1326.
Все хозяйствующие субъекты должны иметь договор на вывоз отходов с профильной организацией, чтобы избежать их попадания на контейнерные площадки рядом с жилыми домами.

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Отсутствие договора является нарушением законодательства и влечёт административный штраф от 100 до 250 тысяч рублей.

Оформить договор можно онлайн:

  • отправив заявку на электронную почту региональных операторов;
  • через тестовый сервис на сайтах регоператоров.
Сотрудники регионального оператора ежедневно передают информацию о компаниях, не заключивших договоры на обращение с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), в надзорные органы.

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#штраф
#договор
#тко
#подмосковье
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В Кашире с возвращением холодов снова заработают 14 сезонных катков
25 декабря 2024, 16:29

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Пятнадцать сезонных катков открылось в городском округе Кашира с начала зимы, однако из-за установившееся в регионе плюсовых температур в настоящее время функционирует только один из них, остальные откроют для катания, когда в Подмосковье вернётся настоящая зимняя погода, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На данный момент функционирует только каток, расположенный на улице Ленина в деревне Барабаново. При установке минусовых температур будут залиты и начнут функционировать все катки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что два сезонных катка ждут открытия в самом городе Кашира, ещё два — в городе Кашира-2 и по одному в посёлке Кокино, посёлке Новосёлки, посёлке Зендиково, деревне Токпаново, деревне Лёдово, микрорайоне Ожерелье, в деревнях Корыстово и Тарасково, в посёлке Богатищево и посёлке Большое Руново.

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#кашира
#каток
#благоустройство
#спорт
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В Минсельхозпроде рассказали, как банные комплексы будут работать в праздничные дни
25 декабря 2024, 16:21

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Московской области работает более 650 банных комплексов. Около 300 из них предлагают скидки для определённых категорий граждан, в том числе пенсионерам, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Некоторые комплексы предлагают различные виды бань, например:

  • русская баня;
  • турецкий хаммам;
  • травяная баня;
  • соляная баня;
  • сауна.
Кроме того, они предоставляют разнообразные услуги, включая парение с опытными мастерами, купание в чистой купели и выбор веников на любой вкус, например, из берёзы, дуба, можжевельника, пихты и эвкалипта.

В различных региональных банных комплексах планируются новогодние мероприятия. Например, в оздоровительном комплексе «Термы», расположенном в Мытищах на улице Летной, пройдёт масштабная праздничная программа, рассчитанная на посетителей разных возрастов. Среди развлечений будут весёлые старты, квесты и пенные дискотеки.

В подольских «Банях Алексеева» 29 декабря во всех отделениях организуют сеансы парения с использованием уникального травяного сбора под названием «Русское поле». В этот сбор входят такие травы, как донник, мята, полынь, берёза, дуб, пихта и ромашка.

В банном комплексе «Termoland», расположенном в городском округе Солнечногорска, с 28 декабря по 8 января будут проводиться семейные мероприятия, тематические сеансы парения и мастер-классы.

А в банном комплексе Жар-птица под Истрой 31 декабря и 1 января гостей ждут праздничные сеансы парения под музыку из фильма «Ирония судьбы» и ледяные мандарины в качестве угощения.

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Более подробную информацию о мероприятиях, ценах и часах работы можно найти на сайтах банных комплексов.

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В России представили уникальный словарь по логике в экологическом контексте
25 декабря 2024, 15:54

Фото: проект «Экотрадиция»

Руководитель проекта «Экотрадиция» Ольга Лавлинская представила уникальный онлайн-словарь по логике, который сфокусирован на экологических принципах. Соответствующий инновационный ресурс необходим для тех, кто стремится понять и применить логические принципы в контексте охраны окружающей среды.
Уточняется, что в нем Лавлинская подчеркнула важность знания логики и ее использования в контексте экологии. По словам руководителя проекта, логика помогает анализировать информацию, делать выводы и принимать обоснованные решения, что крайне важно в контексте экологии, поскольку люди сталкиваются с различными проблемами, которые требуют не только глубокого понимания, но и правильного подхода к их решению.

«Знание логических принципов поможет нам избегать ошибок и принимать эффективные меры для защиты окружающей среды», — подчеркнула Лавлинская.

Словарь доступен онлайн бесплатно для всех пользователей на сайте проекта.

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«Летальный исход»: Ветеринар рассказала, что делать, если питомец проглотил новогоднее украшение
Ветеринар Сиротина: вытаскивать из питомца проглоченное украшение нельзя
25 декабря 2024, 15:52

Фото: iStock/TatyanaGl

Новый год — это пора ярких украшений, которые не всегда так безобидны для домашних питомцев. Их привлекает блестящая шуршащая фурнитура и ёлочные игрушки, мимо которых пройти, казалось бы, невозможно. В итоге это может привести к закупорке желудочно-кишечного тракта и последующим оперативным вмешательствам.
Ветеринарным врач, фелинолог, зоопсихолог Ангелина Сиротина в беседе с «Радио 1» заявила, что все новогодние украшения — коварные вещи.

«Если ваш питомец проявляет хотя бы малейший интерес к мишуре, то ее следует убрать, а елку лучше ставить на той высоте, на которой животное не достанет: на стол, прикрепить к высокому стулу, то есть как-то закрепить», — сказала эксперт.

По ее словам, украшения для дома должны быть безопасными, потому что многие животные их глотают.

«У некоторых тут же переваривается и выходит естественным путем, но это редко. Зачастую эти украшения скручиваются внутри желудка, наматываются, а потом достаются как инородные тела хирургическим путем. Если вовремя не заметить, то это летальный исход», — предупредила ветеринар.

Она добавила, что если новогодний дождик съела кошка, и вы увидели изо рта торчащий кончик от украшения, то ни в коем случае нельзя вытаскивать.

«Мы не знаем, как далеко эта штука туда попала. Она, может, уже начала перевариваться и попала в другие отделы. Соответственно, здесь уже будет небезопасным самостоятельное извлекание», — объяснила Сиротина.

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На остановках и столбах в пяти округах Подмосковья убрали незаконную рекламу
25 декабря 2024, 15:48

Фото: iStock/TatyanaGl

На остановках и столбах в пяти округах Подмосковья убрали незаконную рекламу
«Работу провели на девяти региональных дорогах сотрудники Мосавтодора. В частности, они убрали незаконную рекламу с уличных столбов с улиц Гагарина и Кооперативной в Жуковском и с остановочного павильона, расположенного на Фабричном шоссе в городе Старая Купавна Богородского округа», — говорится в сообщении.
Кроме того, в Долгопрудном были очищены от граффити остановочные павильоны на дороге у микрорайона Котово, а также знаки на Московской и Парковой улицах. В Красногорске убрали граффити с шумозащитного экрана на Волоколамском шоссе у микрорайона Павшино и со стен надземного перехода в микрорайоне СГШ. В порядок был приведён также шумозащитный экран на улице Селезнёва в Мытищах.

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Для каширских долголетов организовали спортивный праздник
25 декабря 2024, 14:41

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

«Спортивный Новый год» устроили для участников проекта «Активное долголетие» из Каширы специалисты отделения №2 комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Ступинский», сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«В рамках праздника для долголетов провели мастер-классы по скандинавской ходьбе и дыхательной гимнастике, эстафеты и даже хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой. А завершилось мероприятие совместным чаепитием с баранками у самовара», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В администрации округа напомнили, что принять участие в мероприятиях программы «Активное долголетие» могут женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60 лет. Записаться на занятия в Кашире можно по телефону: 7 (49669) 28-147.

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#кашира
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#спорт
#мероприятия
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Гостехнадзор сообщил о количестве штрафов и зарегистрированной техники в 2024 году
25 декабря 2024, 14:34

Инспекторы Гостехнадзора регулярно проверяют техническое состояние машин, их соответствие требованиям безопасности и наличие необходимых документов. В 2024 году было зарегистрировано 27 672 единицы техники, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Основные достижения включают успешное проведение 43 544 технических осмотров, которые обеспечивают безопасность использования техники и соответствуют современным стандартам. В рамках повышения квалификации специалистов было проведено 18 313 экзаменов на право управления самоходными машинами, после чего выдано 12 812 удостоверений тракториста-машиниста.

Кроме того, заменили 9 858 удостоверений, что свидетельствует о регулярном обновлении и стремлении поддерживать высокий уровень безопасности и актуальности документов.

Образовательным учреждениям были выданы 70 сертификатов о соответствии требованиям к оборудованию и оснащению учебного процесса для обучения трактористов, машинистов и водителей самоходных машин. Это способствует повышению качества образования и поддержке будущих профессионалов в данной сфере.

В ходе работы было проведено 277 надзорных мероприятий и 20 обязательных профилактических визитов. По результатам проверок было объявлено пять предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. За нарушение правил регистрации транспортных средств было выписано 257 постановлений, а сумма наложенных административных штрафов превысила 1 миллион рублей.

Гостехнадзор также активно информирует население о правилах безопасности и эксплуатации самоходной техники.

За год было оказано 1 299 консультаций, из них 106 через региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Благодаря предоставлению государственных услуг было собрано 139 миллионов рублей в виде государственной пошлины и сборов.

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