Подмосковное предприятие запустило кампанию «Искусство ответственного потребления»

Подмосковное предприятие АО «АБ ИнБев Эфес», один из лидеров рынка пивоварения, запустило масштабную кампанию под названием «Искусство ответственного потребления», сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Цель кампании — формирование культуры здорового отношения к алкоголю. Эта социальная инициатива приурочена ко Дню ответственного потребления пива и объединяет сотрудников и партнёров компании.
Социальный проект включает в себя размещение баннеров и информационных роликов, которые отражают принципы ответственного потребления алкоголя, такие как «выпил — за руль не садись» и «алкоголь — только для взрослых».
Наружная реклама с этими правилами размещена на медиафасадах, вдоль дорог и в других значимых местах. Например, в городском округе Клин рекламные щиты установлены на автомагистралях, автозаправочных станциях, в общественном транспорте и на афишах парка «Сестрорецкий».
Кроме того, в рамках акции сотрудники клинского завода «АБ ИнБев Эфес» посетили торговые точки и заведения общественного питания в Клину, Солнечногорске и Дмитрове, чтобы доступным образом напомнить о недопустимости продажи алкоголя несовершеннолетним и об ответственном подходе к потреблению спиртных напитков. В этом году проект уже охватил 47 городов России.
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Социальный проект включает в себя размещение баннеров и информационных роликов, которые отражают принципы ответственного потребления алкоголя, такие как «выпил — за руль не садись» и «алкоголь — только для взрослых».
Наружная реклама с этими правилами размещена на медиафасадах, вдоль дорог и в других значимых местах. Например, в городском округе Клин рекламные щиты установлены на автомагистралях, автозаправочных станциях, в общественном транспорте и на афишах парка «Сестрорецкий».
Кроме того, в рамках акции сотрудники клинского завода «АБ ИнБев Эфес» посетили торговые точки и заведения общественного питания в Клину, Солнечногорске и Дмитрове, чтобы доступным образом напомнить о недопустимости продажи алкоголя несовершеннолетним и об ответственном подходе к потреблению спиртных напитков. В этом году проект уже охватил 47 городов России.
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Дайана Хусинова