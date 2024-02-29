Подмосковный росгвардеец оказал первую помощь пенсионерке с инсультом

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области
В Московской области сотрудник Росгвардии оказал первую помощь пожилой женщине с признаками инсульта. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
В Волоколамске старший лейтенант полиции Константин Лашков оказал первую помощь 79-летней пенсионерке, у которой были ярко выраженные признаки инсульта.
Стоит отметить, что благодаря внимательности и быстрой оценки ситуации росгвардейцем сотрудники скорой вовремя госпитализировали и оказали необходимую помощь женщине.
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«По пути следования, росгвардеец увидел пожилую женщину, которая лежала на проезжей части дороги и не могла самостоятельно подняться. Сотрудник Росгвардии предпринял все необходимые меры к обеспечению безопасности гражданки и перенес женщину на тротуар. Внешние телесные повреждения отсутствовали, но пенсионерка не могла назвать свое имя, не ориентировалась в пространстве и чувствовала сильную слабость в конечностях. Росгвардеец немедленно сообщил о случившемся в медицинскую службу, измерил пульс пострадавшей и контролировал состояние женщины с явными признаками инсульта», — поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева