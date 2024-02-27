Подмосковную пенсионерку с аневризмой аорты доставили в больницу на вертолёте

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
65-летнюю жительницу Электростали со смертельно опасным диагнозом — аневризмой аорты — эвакуировали в профильное медучреждение на санитарном вертолёте подмосковного центра медицины катастроф, безопасность посадки вертолёта на специальной площадке обеспечили работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«Женщина проходила лечение в Ногинской центральной районной больнице. В связи с опасностью её состояния было принято решение оперативно перевезти пациентку в столичный Центр трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова. На вертолётную площадку женщину привезли в машине скорой помощи. Безопасную посадку вертолёта обеспечили спасатели и пожарные. Они же помогли медикам перенести пациентку в вертолёт», — говорится в сообщении.Перелёт прошёл успешно, женщину передали медицинским специалистам.
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