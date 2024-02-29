В Подмосковье спасли рыбака на Иваньковском водохранилище

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли рыбака на Иваньковском водохранилище. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Вечером 28 февраля через службу 112 к спасателям поступила заявку от рыбака, который рассказал, что его друг не может самостоятельно передвигаться после падения на лед.
Стоит отметить, что инцидент произошел на акватории Иваньковского водохранилища в городском округе Дубна.
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«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы нашли 42-летнего мужчину по сигналу мигающего рыболовного фонаря. Спасатели осмотрели рыболова и оказали ему первую доврачебную помощь — наложили шину на повреждённую конечность. После чего специалисты погрузили рыбака в сани снегохода, в которые также сел один из работников подразделения, контролировавший в пути состояние любителя подлёдной рыбалки. Спасатели доставили пострадавшего на берег и передали бригаде скорой помощи. С подозрением на перелом бедра пациента доставили в местную больницу», — рассказал замначальника Александр Проценко.
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Мира Полтева