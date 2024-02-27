Подмосковные спасатели напомнили о правилах поведения при обморожении у ребенка

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»
Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Подмосковья о правилах поведения при обморожении у ребенка. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Сотрудники «Мособлпожспас» напомнили жителям региона, что обморожение можно получить не только в мороз, но и при плюсовой температуре.
Стоит отметить, что в случаях если родители заметили признаки обморожения у ребенка, то ни в коем случае нельзя растирать кожу грубой тканью, снегом, спиртом или маслом. Если кожа ребенка осталась бледной или синюшной и на ней стали появляться пузырьки, то немедленно нужно вызывать врача.
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«На обморожение могут указывать такие признаки, как покалывание кожи, белые и красные пятна на щеках вместо привычного румянца, снижение или отсутствие чувствительности кожи. Кроме этого, на этот недуг также указывают слабость, сонливость, спутанная и медленная речь, редкий пульс — до 50 ударов в минуту, пониженная температура тела и бледная или синюшная кожа даже на закрытых одеждой участках. Спасатели подчеркнули, что чаще всего замерзают пальцы рук, нос, щеки, уши и пальцы ног», — поделился замначальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин.
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Мира Полтева