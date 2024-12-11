Подмосковный Росреестр организовал для студентов игру в «земельного инспектора»

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Интерактивную игру, в ходе которой участник могли попробовать себя в роли земельного инспектора, провели сотрудники Росреестра Московской области для студентов и абитуриентов Государственного университета по землеустройству на дне открытых дверей вуза, сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.
«День открытых дверей в вузе проводится ежегодно. Его цель — помочь в трудоустройстве студентов и выпускников, а также укрепить и расширить сотрудничество с партнёрами-работодателями, в том числе и с Управлением Росреестра по Московской области», — отметил исполняющий обязанности начальника отдела геодезии и картографии областного Росреестра Игорь Листков.Участники интерактивной игры научились выявлять нарушения земельного законодательства с помощью беспилотника, а также ознакомились с геодезией и картографией пространственных данных.
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