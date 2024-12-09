В Москве наградят победителей чемпионата «ФИДЖИАТЛОН 2.0»

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В Москве 16 декабря пройдёт торжественное закрытие чемпионата «ФИДЖИАТЛОН 2.0» в формате фестиваля. Об этом сообщили в пресс-службе организатора мероприятия – автономной некоммерческой организации «Международный Центр развития креативных индустрий «КРЕАДЭВ».
АНО поддерживает творческие молодёжные проекты, проводит мероприятия в сфере креативных индустрий, в том числе в Московском регионе – чемпионат по созданию креативных фиджитал-продуктов «ФИДЖИАТЛОН 2.0» на стыке классических и инновационных творческих технологий.
16 декабря Центр «КРЕАДЭВ» организует торжественное закрытие чемпионата «ФИДЖИАТЛОН 2.0». В его рамках пройдут награждение заказчиками победителей; выступление спикеров; мультимедийные презентации фиджитал-продуктов, которые формируют креативную экономику.
Церемония пройдёт с 10:00 до 14:00 в АКИ.лаб по адресу: Москва, ул. Б. Никитская, д. 17, стр.2.
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«Чемпионат стартовал 7 октября. В нём участвовали студенты образовательных учреждений Воскресенска, Щёлкова, Лобни, Красногорска и других городов Московской области. В течение двух месяцев чемпионат объединял заказчиков креативного продукта, творческую молодёжь колледжей и вузов Москвы и Московской области, экспертов в креативных индустриях, помогавших участникам создавать работы на современных программных платформах», – говорится в сообщении.
16 декабря Центр «КРЕАДЭВ» организует торжественное закрытие чемпионата «ФИДЖИАТЛОН 2.0». В его рамках пройдут награждение заказчиками победителей; выступление спикеров; мультимедийные презентации фиджитал-продуктов, которые формируют креативную экономику.
Церемония пройдёт с 10:00 до 14:00 в АКИ.лаб по адресу: Москва, ул. Б. Никитская, д. 17, стр.2.
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Лора Луганская