В Малаховке состоялся финал студенческого турнира по шашкам

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Студенты 44 подмосковных учебных заведений выявили сильнейшие шашечные сборные региона. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Финальные соревнования студенческого турнира по шашкам состоялся в Московской государственной академии физической культуры в Малаховке городского округа Люберцы. Они объединили 20 команд средних профессиональных учебных заведений и 24 коллектива вузов. Все они успешно преодолели региональный отбор.
Среди команд высших учебных заведений победили студенты Московского областного филиала РАНХиГС. Второе место заняли шашисты Гжельского государственного университета. Замкнули тройку представители Московской государственной академии физической культуры.
Лучшей сборной среди средних профессиональных учебных заведений стала команда Профессионального колледжа «Московия». Серебро завоевал Истринскоий профессиональный колледж. Третье место заняли студенты Сергиево-Посадского колледжа.
Читайте также:
Чемпионат России по конькобежному спорту вернётся в Коломну спустя четыре года
Спортсмены из Подмосковья победили на турнире по греко-римской борьбе в Каире
Победу на турнире силовиков в Серебряных Прудах одержала команда полиции
Среди команд высших учебных заведений победили студенты Московского областного филиала РАНХиГС. Второе место заняли шашисты Гжельского государственного университета. Замкнули тройку представители Московской государственной академии физической культуры.
Лучшей сборной среди средних профессиональных учебных заведений стала команда Профессионального колледжа «Московия». Серебро завоевал Истринскоий профессиональный колледж. Третье место заняли студенты Сергиево-Посадского колледжа.
«Ежегодно с 1966-го в России проходят традиционные соревнования для школьников «Чудо-шашки». В этом году мы организовали в Московской области подобные соревнования для ребят из детсадов, а теперь и для студентов. Более 70 учебных заведений из 30 городских округов приняли участие в отборочных этапах Московских областных студенческих соревнований по шашкам среди сборных СПО и вузов», – рассказал президент федерации шашек России Анатолий Никитин.Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
Читайте также:
Чемпионат России по конькобежному спорту вернётся в Коломну спустя четыре года
Спортсмены из Подмосковья победили на турнире по греко-римской борьбе в Каире
Победу на турнире силовиков в Серебряных Прудах одержала команда полиции
Лора Луганская