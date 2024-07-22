Подмосковный школьник Часовских выиграл Международную математическую олимпиаду

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Школьник из Подмосковья Иван Часовских завоевал золотую награду Международной математической олимпиады IMO-2024. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области со ссылкой на Минпросвещения России.
«Ученик Химкинской школы №14 набрал 40 баллов. Всего участники российской сборной взяли четыре золотые и две серебряные медали. Ребята выполняли конкурсные испытания дистанционно на площадке Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена в Санкт-Петербурге. Задания охватывали геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику из школьного курса математики», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Итоги олимпиады подвели в Великобритании. Отмечается, что в ней участвовали представители 108 стран.
Читайте также:
Вице-президент РАН Калмыков рассказал подмосковным школьникам о радиации
Химкинские школьники стали призёрами финала всероссийской олимпиады
Педагог из Орехово-Зуева стала призёром региональной олимпиады
Лора Луганская