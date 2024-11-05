Пять подмосковных педагогов вышли в полуфинал конкурса «Атомный урок»

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Пять педагогов из Московской области стали полуфиналистами Всероссийского просветительского конкурса «Атомный урок» по итогам первых двух этапов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования региона.
Всего полуфиналистами стали 70 преподавателей из 33 регионов России. Они поборются за главную награду, которой станет участие в экспедиции Росатома «Ледокол знаний» к Северному полюсу.
На прошедших этапах участники проводили занятия для школьников по профориентации, посвящённые возможностям атомной отрасли. В полуфинал прошли по 10 педагогов, набравших наибольшее число баллов в каждом из семи тематических треков.
Следующим этапом конкурса станет творческое задание. Участники должны представить свои методики преподавания в формате короткого видеоролика. Авторы 15 лучших образовательных практик попадут в финал конкурса, а их методики включат в материалы «Атомного урока» на следующий год.
Победитель конкурса в будущем году отправится к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы».
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«От Московской области в полуфинале выступят Татьяна Глушенкова из Богородского городского округа, Андрей Феофанов из Луховицкой гимназии №10, Татьяна Никитченко из школы имени А. С. Попова Одинцовского городского округа, а также преподаватели Ожерельевского железнодорожного колледжа Каширы Наталья и Яна Макшановы», – отметили в ведомстве.
На прошедших этапах участники проводили занятия для школьников по профориентации, посвящённые возможностям атомной отрасли. В полуфинал прошли по 10 педагогов, набравших наибольшее число баллов в каждом из семи тематических треков.
Следующим этапом конкурса станет творческое задание. Участники должны представить свои методики преподавания в формате короткого видеоролика. Авторы 15 лучших образовательных практик попадут в финал конкурса, а их методики включат в материалы «Атомного урока» на следующий год.
Победитель конкурса в будущем году отправится к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы».
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Лора Луганская