Подмосковный социальный дом «Заозерный» отметил 10-летний юбилей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье отпраздновал десятилетие социальный дом для мам, детей, пожилых и инвалидов «Заозерный». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Отмечается, что он входит в структуру Дома трудолюбия «Ной» им. Иоанна Кронштадтского. Это целая сеть приютов и трудовых общин, которые представлены по всему Подмосковью и в Москве.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
С 10-летней годовщиной приют поздравила министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
«Заозерный» был открыт первым в структуре «Ноя» в городском округе Щёлково в 2014 года. За время работы в нём нашли кратковременное или долгосрочное пристанище порядка трёх тысяч человек. В настоящее время в приюте проживает до 100 человек, из которых более 20 – дети.
На территории приюта находятся два дома: в первом размещаются пожилые и инвалиды, а во втором – матери-одиночки с детьми. Также там представлена мини-ферма, на которой обитают куры, кролики, свиньи, козы и гуси.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
С 10-летней годовщиной приют поздравила министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
«Хочу сказать слова благодарности всем, кто вносит свой вклад в это доброе дело: организаторам, священнослужителям, благотворителям, всем неравнодушным людям, которые приносят одежду, средства гигиены и многое другое. В «Заозерном» проживают около 100 человек, это люди, которые по разным причинам оказались в сложной жизненной ситуации, но не в одиночестве. Благодаря заботе и чуткости они могут здесь изменить свою жизнь, обрести новую семью. Мы всегда поддерживаем важные социальные инициативы: финансовую поддержку оказываем в рамках премии губернатора Московской области «Доброе дело. Мы рядом», ещё в Подмосковье активно работает грантовый конкурс. Мы оказываем организационную помощь, рассказываем о таких проектах в СМИ, привлекаем к добрым делам всё больше неравнодушных жителей», – сказала Швелидзе.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Заозерный» был открыт первым в структуре «Ноя» в городском округе Щёлково в 2014 года. За время работы в нём нашли кратковременное или долгосрочное пристанище порядка трёх тысяч человек. В настоящее время в приюте проживает до 100 человек, из которых более 20 – дети.
На территории приюта находятся два дома: в первом размещаются пожилые и инвалиды, а во втором – матери-одиночки с детьми. Также там представлена мини-ферма, на которой обитают куры, кролики, свиньи, козы и гуси.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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Анастасия Чинкова