Выплаты к юбилею совместной жизни получили более 5 тыс. подмосковных семей

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Более пяти тысяч супружеских пар в Московской области получили выплаты к юбилею семейной жизни с начала текущего года, общая сумма выплат составила 31 миллион рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«Размер выплат зависит от продолжительности семейного стажа и составляет от 5 тысяч рублей до 9 тысяч рублей. В 50-летний юбилей бракосочетания семья получает 5 тысяч рублей, в 55 лет — 6 тысяч рублей и далее», — уточняется в сообщении.В министерстве также отметили, что для получение первой выплаты — за 50 лет совместной жизни — нужно подать заявление через региональный портал госуслуг. Остальные выплаты будут начисляться автоматически. Выплату может оформить один из членов семьи.
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Лев Каштанов