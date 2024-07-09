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Выплаты к юбилею совместной жизни получили более 5 тыс. подмосковных семей

09 июля 2024, 15:04
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

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Более пяти тысяч супружеских пар в Московской области получили выплаты к юбилею семейной жизни с начала текущего года, общая сумма выплат составила 31 миллион рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.


«Размер выплат зависит от продолжительности семейного стажа и составляет от 5 тысяч рублей до 9 тысяч рублей. В 50-летний юбилей бракосочетания семья получает 5 тысяч рублей, в 55 лет — 6 тысяч рублей и далее», — уточняется в сообщении.
В министерстве также отметили, что для получение первой выплаты — за 50 лет совместной жизни — нужно подать заявление через региональный портал госуслуг. Остальные выплаты будут начисляться автоматически. Выплату может оформить один из членов семьи.

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В России стартовал приём заявок на соискание награды «Знание.Премия»
09 июля 2024, 15:40

Фото: iStock/metamorworks

Четвёртый сезон главной премии страны в области просвещения запустило российское общество «Знание», заявки на соискание премии принимаются до 30 сентября, сообщает пресс-служба «Знания».
«Заявки принимаются в девятнадцати номинациях, в том числе — в номинации «За вклад в сохранение семейных ценностей», приуроченной к Году семьи», — говорится в сообщении.
Премия была учреждена в 2021 году, её задача — отмечать достижения популяризаторов науки, общественных деятелей, авторов, блогеров, лекторов, а также организаций и просветительских проектов.

Заявку на участие можно подать онлайн — через сайт премии. Там же размещена подробная информация об условиях участия, критериях отбора и этапах проведения конкурса.

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#общество знание
#россия
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Сертификаты на жильё в Подмосковье в этом году получила 271 молодая семья
09 июля 2024, 15:38

Фото: iStock / Halfpoint

229 подмосковных семей уже купили в этом году жильё по программе «Молодая семья». Всего сертификаты получила 271 семья, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Важная составляющая поддержки семей в Московской области – помощь с жильём. В регионе реализуется программа «Молодая семья», участники которой могут получить субсидию на покупку жилища. В этом году уже 229 семей купили жильё по этой программе. Всего же в 2024-м выданы сертификаты 271 молодой семье. На это выделено более 84 млн рублей из федерального бюджета, 387 млн – из бюджета региона, 387 млн рублей – из бюджетов муниципалитетов», – пояснил Брынцалов.
Чтобы стать участником программы «Молодая семья», нужно соблюсти ряд условий. Семья должна иметь место жительства в Московской области; возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет; семья может быть неполной – например, родитель и ребёнок. У семьи должны иметься доходы, позволяющие взять кредит. Кроме того, молодая семья должна быть признана нуждающейся в жилом помещении.

Для участия в программе необходимо подготовить документы и обратиться в администрацию своего муниципалитета. Полный список документов определяет администрация.

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#подмосковье
#московская область
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#игорь брынцалов
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В Волгоградской области не сработала система оповещения во время атаки ВСУ
09 июля 2024, 15:15

Фото: iStock/Stock Dealer

Жители Волгоградской области пожаловались в соцсетях на неработающую систему оповещения во время атаки украинских беспилотников. Об этом пишет Daily Storm.
По данным издания, местные жители пишут в местных пабликах комментарии с возмущениями о неработающей сирене.
При этом в местном правительстве заявили, что власти обратили внимание на подобные сообщения и уже проверяют информацию о неработающих сиренах оповещения.
«Сейчас проверяем эту информацию. Пока нет такого подтверждения», — заявил начальник пресс-службы аппарата губернатора региона Александр Бондаренко.

Дежурные средства ПВО и РЭБ минувшей ночью пресекли атаку украинских беспилотников в Волгоградской области. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Бочаров. Отмечается, что в результате падения сбитых дронов произошли возгорания на подстанции в городе Фролово и на нефтебазе в городе Калач-на-Дону.

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#пво
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В ГД приняли во II чтении законопроект о шкале НДФЛ со ставками от 13% до 22%
09 июля 2024, 14:50

Фото: istockphoto/OxAvdeenko

Законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ приняли в Госдуме во втором чтении. В частности, речь идет о введении прогрессивной шкалы НДФЛ со ставками от 13% до 22%. Третье чтение планируется в среду, 10 июля.
В налоговый кодекс внесут изменения для усовершенствования российской налоговой системы. Подразумевается пятиступенчатая шкала НДФЛ.

Согласно ей, 13% будет взиматься, если годовой доход составляет до 2,4 миллиона рублей. Повышение до 15% будет на годовой доход до пяти миллионов рублей. При годовом доходе до 20 миллионов ставка составит 18%. Годовой доход до 50 миллионов предусматривает 20% налога. Все, что будет сверх данной величины облагается самой высокой ставкой в 22%.

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В Москве спасатели усилили патрулирование водоёмов во время жары
09 июля 2024, 14:31

Фото: iStock/VvoeVale

В Москве около 100 спасателей постоянно патрулируют водоёмы из-за установившейся жары.
«Спасатели патрулируют береговую линию пешим порядком, проводят профилактические беседы с отдыхающими, выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Призываем москвичей быть внимательнее, соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды, купаться только в разрешенных местах, не оставлять без присмотра детей и животных», – приводит АГН «Москва» слова заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

А синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил о возможном дожде в Подмосковье сегодня, 9 июля.

«В Москве до конца рабочей недели погода будет определяться влиянием антициклона и ожидается без осадков. Сегодня у нас в московской области местами, возможно, пройдёт кратковременный дождь. До самой Москвы кучево-дождевые облака не дойдут. Далее, сегодня в Москве до 29-31°С, по области 27-32°С. Среда, четверг, пятница — 25-30°С», — отметил в беседе с RT Ильин.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявляла, что на этой рабочей неделе москвичей ожидает прекрасная погода.

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#подмосковье
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#правила
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Штрафы за парковку у мусорных баков в Подмосковье составили за месяц 280 тыс. рублей
09 июля 2024, 14:25

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Подмосковных автовладельцев в июне оштрафовали в общей сложности на 280 тысяч рублей за парковку рядом с контейнерными площадками, информация о нарушениях поступала через раздел «Народный инспектор» на портале «Добродел», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Неправильная парковка препятствует проезду мусоровоза и своевременному вывозу мусора. (…) В июне «народные инспекторы» выписали штрафы нарушителям на общую сумму 280 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что больше всего автомобилистов, припарковавшихся у контейнерных площадок, оказалось в Одинцовском округе: там сумма штрафов за это нарушение достигла 75 тысяч рублей. В тройку антилидеров по сумме штрафов вошли также Ленинский округ и Красногорск.

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#штрафы
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#парковка
#московская область
#подмосковье
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Россияне назвали фактор, повышающий производительность труда
Опрос: Россиянам помогает работать эффективнее присутствие начальника
09 июля 2024, 14:18

Фото: iStock/Atomic62 Studio

Опроса сервиса «Работа.ру» показал, что 69% россиян считают присутствие начальника фактором, повышающим эффективность работы.
25% респондентов отметили, что присутствие начальника никак не влияет на работников, а 6% заявили о пагубном влиянии этого фактора на труд.

«Те, кто считает присутствие руководителя необходимым для улучшения работы, отметили контроль и помощь с его стороны (75%). 55% опрошенных думают, что так сотрудники смогут проконсультироваться по любому рабочему вопросу», — приводит RT текст исследования.

А руководитель направлений продуктовых исследований ITSM 365 Мария Вострикова раскрыла влияние автоматизации на современный рынок труда.

«Рабочий день сотрудников будет всё больше зависеть от их умения использовать технологии. Благодаря автоматизации операционных и внутренних процессов работники смогут оперативно реагировать и справляться со своими основными обязанностями и возможными изменениями в компании, улучшать коммуникацию и повышать производительность труда», — прокомментировала в беседе с «Известиями» Вострикова.

Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что 17% россиян считают зарплаты депутатов необоснованно высокими, 13% назвали несправедливо большими доходы специалистов IT-сектора, 8% — госслужащих.

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#работники
#рынок труда
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Диетолог раскрыла, какие заболевания может спровоцировать мороженое
Диетолог Павлюк: мороженое увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний
09 июля 2024, 13:53

Фото: iStock/yacobchuk

Американские ученые заявили, что мороженое является полезным продуктом, благодаря содержанию кальция и белка. В своем исследовании они сравнили любимую всеми сладость с яйцом. Однако все ли так радужно?
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что мороженое полезным назвать нельзя, однако там есть ценные для организма вещества, полученные из переработки молочных продуктов.

«В нашем рационе есть молочные продукты: молоко, йогурт, ряженка. Молоко полезно за счет того, что там есть кальций и белок, в кисломолочных продуктах есть молочно-кислые бактерии-пробиотики, что полезно для кишечника. Мороженое делается либо из сливок, либо из молока, то есть оно не имеет никаких дополнительных плюсов по сравнению с молоком или со сливками», — рассказала эксперт.

Он добавила, что мороженое из сливок вреднее того, что сделано из молока, из-за содержащихся насыщенных жиров.

«Если мороженое из сливок, то там еще будет избыток насыщенных жиров — это вредно. Насыщенные жиры увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, стимулируют отосклероз в избыточных количествах. Мороженое из молока имеет меньшую калорийность, но оно менее вкусное», — сказала специалист.

По ее словам, вредность мороженого заключается в большом количестве содержащегося сахара и различного рода усилителей вкуса.

«В составе бывают консерванты, красители, это делает продукт ультраобработанным. И сахар, и всякие вещества, которые усиливают вкус — это совсем вредно. Сахар нужно употреблять в умеренных количествах: до 5-10 процентов от рациона», — порекомендовала диетолог.

Собеседница отметила, что мороженое нельзя относить к базовым продуктам питания, поэтому употреблять его желательно только один или два раза в неделю.

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ГАЗ отсудил у Volkswagen 16,9 млрд рублей
09 июля 2024, 13:35

Фото: iStock/AndreyPopov

В Нижегородской области арбитражный суд частично удовлетворил иск Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) к Volkswagen, немецкая компания должна будет выплатить российской 16,9 миллиарда рублей из-за несостоявшихся поставок двигателей. Об этом пишет ТАСС.
На заседании представитель ГАЗ Денис Голубев рассказал, что с 2021 года «Фольксваген акциенгезельшафт» начал нарушать свои обязательства в рамках договора поставки дизельных двигателей, а в марте 2022 года вовсе прекратил его.

Теперь производитель требует удовлетворить иск в полном объеме и взыскать с немецкой компании убытки в размере 28 миллиардов 401 миллион рублей. В эту сумму входят 20,7 миллиарда рублей упущенной выгоды, 2,4 миллиарда рублей недополученных инвестиций в сборочную линию и 5,2 миллиарда рублей ущерба в пользу дистрибуторов автозавода из-за отсутствия поставок автомобилей. Еще 40 тысяч евро предприятие планирует получить за непоставленную тару.

«Стороны не смогли в установленный срок согласовать локализацию производства двигателей. Договор о поставках с января 2022 года был продлен на неопределенный срок», — отметил Голубев.

Напомним, Volkswagen Aktiengesellschaft прекратил сборку автомобилей в России с начала спецоперации. Год спустя ГАЗ подал иск против немецкой компании, потребовав 15,6 миллиарда рублей.

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