Подмосковный стенд начал работать на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи

Фото: Антон Чернов
В Сочи на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта проходит Всемирный фестиваль молодёжи. Сюда приехали около 20 тысяч участников из 180 стран мира, в том числе молодёжь из Подмосковья.
Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин, регион на молодёжном форуме представляют около 300 ребят — студенты, спортсмены, тренеры и блогеры. Подмосковная делегация взяла культурное шефство над делегациями Брунея, Мадагаскара и Белоруссии, добавил зампред правительства Подмосковья.
Фото: Антон Чернов
В день открытия фестиваля стенд «Подмосковье — это любовь» посетила министр информационных и социальных коммуникаций региона. Екатерина Швелидзе. Она пообщалась с ребятами и спела вместе с ними неофициальный гимн Московской области «Подмосковные вечера». Министр пожелала юным землякам классно отдохнуть и обзавестись друзьями из разных регионов и стран.
Для посетителей стенда «Подмосковье — это любовь» организована обширная и разнообразная программа — конкурсы, мастер-классы, беседы с интересными спикерами. За участие в активностях можно получить маленького медвежонка — символ фестиваля «Мы — Россия», напечатанного на 3D-принтере, который установлен прямо на стенде, или напиток из бара с освежающими лимонадами. Также здесь работает бьюти-корнер — ребята могут на месте использовать переводные картинки в фирменном стиле стенда «Подмосковье — это любовь» или взять их с собой на память.
Фото: Антон Чернов
Гостей ждут также и творческие мастер-классы. Например, сегодня ребята из Подмосковья вместе со сверстниками из Белиза, Китая и Индии расписывали деревянные брошки — Сергиево-Посадскую матрешку, которую каждый забрал с собой в качестве памятного сувенира.
Есть специальная зона «Друзья Подмосковья» — там крепят моментальные фото, сделанные в режиме «здесь и сейчас». По окончании фестиваля герои фотокарточек также могут забрать их себе на память о Подмосковье, России и Всемирном фестивале.
Фото: Антон Чернов
Молодежь участвовала в танцевальном флешмобе под чутким руководством Данила Жиганшина — танцора и преподавателя из Коломны, а еще пела русские народные песни и водила хороводы с новыми друзьями из разных стран.
Фестиваль продлится до 7 марта, впереди ребят ждет еще много крутых спикеров и интересных площадок. Подробнее о том, как проходит фестиваль в Сочи глазами подмосковной молодежи в ТГ-канале «МЫ — БУДУЩЕЕ».
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Фото: Антон Чернов
Для посетителей стенда «Подмосковье — это любовь» организована обширная и разнообразная программа — конкурсы, мастер-классы, беседы с интересными спикерами. За участие в активностях можно получить маленького медвежонка — символ фестиваля «Мы — Россия», напечатанного на 3D-принтере, который установлен прямо на стенде, или напиток из бара с освежающими лимонадами. Также здесь работает бьюти-корнер — ребята могут на месте использовать переводные картинки в фирменном стиле стенда «Подмосковье — это любовь» или взять их с собой на память.
Фото: Антон Чернов
Гостей ждут также и творческие мастер-классы. Например, сегодня ребята из Подмосковья вместе со сверстниками из Белиза, Китая и Индии расписывали деревянные брошки — Сергиево-Посадскую матрешку, которую каждый забрал с собой в качестве памятного сувенира.
Есть специальная зона «Друзья Подмосковья» — там крепят моментальные фото, сделанные в режиме «здесь и сейчас». По окончании фестиваля герои фотокарточек также могут забрать их себе на память о Подмосковье, России и Всемирном фестивале.
Фото: Антон Чернов
Молодежь участвовала в танцевальном флешмобе под чутким руководством Данила Жиганшина — танцора и преподавателя из Коломны, а еще пела русские народные песни и водила хороводы с новыми друзьями из разных стран.
Фестиваль продлится до 7 марта, впереди ребят ждет еще много крутых спикеров и интересных площадок. Подробнее о том, как проходит фестиваль в Сочи глазами подмосковной молодежи в ТГ-канале «МЫ — БУДУЩЕЕ».
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Александр Бойцов