Путин объявил Всемирный фестиваль молодёжи открытым

Фото: сайт Кремля
Сегодня, 2 марта, президент России Владимир Путин дал старт Всемирному фестивалю молодёжи. Видеообращение российского лидера было показано на церемонии в международном моле «Арт. Молодость», который на время фестиваля стал дворцом спорта «Большой».
В приветственной речи к участникам мероприятия глава российского государства выразил уверенность, что все участники фестиваля вернутся домой с новыми яркими впечатлениями и с любовью к России.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта уже в третий раз. Мировой столицей участников в возрасте от 14 до 35 лет стала федеральная территория «Сириус» (Сочи).
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«Вы лично, в прямом общении сможете убедиться, что улыбка у нас — не дешёвая маска, а самое искреннее проявление подлинных чувств. А если мы даём слово, то всегда его держим», — сказал Владимир Путин, обращаясь к гостям и участникам фестиваля из разных стран».
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Александр Бойцов