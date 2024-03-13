Российские учёные доказали важность периода восстановления для киберспортсменов

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Учёные Томского государственного университета провели исследование и выяснили, что киберспортсмены нуждаются в восстановлении после соревнований точно также, как и обычные спортсмены.
Отмечается, что до этого полноценных исследований на тему восстановлений киберспортсменов после турниров, по сути, не было. Однако киберсоревнования несут такую же нагрузку в себе для человека, как и привычные обычному спортсмену состязание.
Ранее специалисты напомнили об удивительном, технологичном материале – хризотиле, который используют в 300 видах продукции, в том числе и в предметах, связанных с довольно «экстремальными» ситуациями. Как пишет utro.ru, материал находится в составе чёрных ящиков самолётов, его применяют в военной промышленности и используют для изготовления специальных обмундирований, амуниций, спецодежд.
До этого российские разработчики роботизированных станций обслуживания беспилотников «Русдронопорт» создали автономный дронопорт, способный анализировать данные.
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«По показателям сердечного ритма мы говорим, насколько вегетативная нервная система находится в состоянии стресса, как долго стресс сохраняется после турниров и насколько необходимо это состояние нивелировать. Несмотря на высокие показатели силы нервных процессов, помехоустойчивости и скорости реакции, в этот период киберспортсменам нужно восстановление», — пояснила в беседе с RT кандидат медицинских наук, доцент кафедры спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и медицины ТГУ Юлия Калинникова.
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Мелисса Тимофеева