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Российские учёные доказали важность периода восстановления для киберспортсменов

13 марта 2024, 15:25
Фото: istockphoto.com/fpphotobank

Фото: istockphoto.com/fpphotobank

Учёные Томского государственного университета провели исследование и выяснили, что киберспортсмены нуждаются в восстановлении после соревнований точно также, как и обычные спортсмены.
Отмечается, что до этого полноценных исследований на тему восстановлений киберспортсменов после турниров, по сути, не было. Однако киберсоревнования несут такую же нагрузку в себе для человека, как и привычные обычному спортсмену состязание.

«По показателям сердечного ритма мы говорим, насколько вегетативная нервная система находится в состоянии стресса, как долго стресс сохраняется после турниров и насколько необходимо это состояние нивелировать. Несмотря на высокие показатели силы нервных процессов, помехоустойчивости и скорости реакции, в этот период киберспортсменам нужно восстановление», — пояснила в беседе с RT кандидат медицинских наук, доцент кафедры спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и медицины ТГУ Юлия Калинникова.


Ранее специалисты напомнили об удивительном, технологичном материале – хризотиле, который используют в 300 видах продукции, в том числе и в предметах, связанных с довольно «экстремальными» ситуациями. Как пишет utro.ru, материал находится в составе чёрных ящиков самолётов, его применяют в военной промышленности и используют для изготовления специальных обмундирований, амуниций, спецодежд.

До этого российские разработчики роботизированных станций обслуживания беспилотников «Русдронопорт» создали автономный дронопорт, способный анализировать данные.

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#здоровье
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Актер из «Звездных войн» попал в психиатрическую лечебницу с тяжелым диагнозом
13 марта 2024, 15:20

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Американский актер Джейк Ллойд, который снялся в фильме «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», попал в психиатрическую лечебницу с тяжелым диагнозом. Об этом сообщила мать актера в беседе со Scripps News.
Джейк Ллойд в далеком 1999 году сыграл маленького Энекина Скайуокера, который по сюжету фильма стал злодеем Дартом Вейдером. В школьные годы Ллойд страдал ментальным расстройством и утверждал, что видит параллельные реальности. В юности актер жаловался, что его преследуют незнакомые люди с «черными глазами».

Лекарства, которые выписывали Ллойду психологи, не спасали ситуацию. В зрелом возрасте врачи выявили у актера параноидную шизофрению. Диагноз стал серьезным ударом для мужчины и вогнал его в глубокую депрессию. В марте 2023 года он устроил автокатастрофу, перевернув свой автомобиль посреди шоссе. После Ллойда поместили в психологическую лечебницу сроком на полтора года.

По словам матери, сейчас ему стало немного получше, актер начал идти на контакт с родственниками.

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#шоу-бизнес
#болезни
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Риэлтор Баранюк назвала самое удачное время для сделок с недвижимостью
Риэлтор Баранюк: Настало самое удачное время для покупки или продажи жилья
13 марта 2024, 15:20

Фото: istockphoto/simpson33

В настоящее время настал самый удачный момент для продажи своей квартиры, если ранее существовали такие планы. Об этом свидетельствует сочетание ряда внешних и внутренних факторов, влияющих на рынок жилой недвижимости.
Об этом в беседе с РИАМО сообщила руководитель отдела продаж одной из компаний, работающих в сфере недвижимости, Дарья Баранюк. Она отметила, что наблюдается начало этапа охлаждения на рынке вторичного жилья, поэтому собственники, снимающие свои квартиры с экспозиции в надежде затем продать её по более выгодной цене, выбирают в корне неверную стратегию.

В настоящее время закончился период ажиотажного спроса, вызванного повышением ключевой ставки, и теперь ожидается обратная коррекция цен. При этом эксперт не советует и покупателям недвижимости откладывать в долгий ящик приобретение квартиры в надежде на общее снижение стоимости жилья. Она отметила, что коррекция цен всегда происходит неравномерно. Сначала дешевеют не самые ликвидные объекты — в старых домах, удалённых локациях либо большие по площади.

Поэтому сейчас не стоит тянуть ни с покупкой, ни с продажей квартиры, считает эксперт. И для того, и для другого наступило наиболее подходящее время.

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#продажа
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«Качество и безопасность»: россиянам рассказали, на что обращать внимание при выборе вина
Правозащитник Павлов: приобретать алкоголь лучше в проверенных магазинах
13 марта 2024, 15:01

Фото: istockphoto.com/ipopba

13 марта – Международный день белого вина. О том, на что стоит обратить внимание при покупке напитка, и какому производителю отдать предпочтение, читайте в материале «Радио 1».
Отечественные производители вина достигли очень хороших результатов в сфере производства, и тем самым, за счет более простой логистики. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал председатель организации «Общественная потребительская инициатива», заместитель председателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.
«Вполне качественным и достойным продуктом сейчас обеспечиваются потребители. В целом, если говорить про импортное вино, то в зависимости от его вида цена соотносится с качеством. Это обусловлено и логистическими расходами, откуда это вино везут, и сортами винограда, и прочими факторами, влияющими на объём выпуска и количество партий, их эксклюзивность и прочее», — сообщил эксперт.

Он также рассказал, на что нужно обращать внимание при выборе белого вина.

«Базовые вещи, на которые стоит обращать внимание, это наличие акцизных марок, целостность бутылки, соблюдение условий хранения, чтобы не было слишком жарко. Опять же, приобретать алкоголь лучше в проверенных магазинах, которые имеют соответствующею лицензию на продажу. Эти базовые вещи позволят обеспечить качество и безопасность», — рассказал Павлов.

Он также напомнил, что открытые бутылки не рекомендуется хранить долго. По его словам, это влияет на вкусовые качества и различные процессы, которые могут происходить из-за несоблюдения условий хранения. Самая приемлемая температура для хранения вина — комнатная, заключил эксперт.

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#роспотребнадзор
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В Павловском Посаде снесли аварийные склады
13 марта 2024, 15:01

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Складские постройки, находящееся в аварийном состоянии, снесли на улице Будённого в Павловском Посаде, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Кирпичные одноэтажные складские постройки общей площадью свыше 500 квадратных метров долгое время стояли заброшенными и обветшали. Основные конструктивные элементы частично разрушились. В итоге постройки признали аварийными и подлежащими ликвидации. Осенью 2023 года строения демонтировали, в настоящее время участок под ними очищен от строительного мусора», — говорится в сообщении.
Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, ещё не принято.

Всего в Павлово-Посадском округе было выявлено 193 ветхих строения, а также недостроев и объектов, возведённых без разрешительной документации. В настоящее время снесено либо достроено и приведено в соответствие с нормами 127 объектов. Работа в этом направлении будет продолжена.

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#павловский посад
#снос
#склад
#мособлархитектура
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В Красногорске прошла встреча с женским активом Подмосковья
13 марта 2024, 14:54

Фото: пресс-служба министерства территориальной политики Московской области

В стенах Правительства Московской области прошла встреча с женским активом Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.
В рамках встречи активистки смогли в формате диалога пообщаться с зампредом Правительства МО Марией Нагорной и обсудить выборы Президента Российской Федерации.

«Наша страна находится в моменте, когда маски сорваны, и перед нами стоит очередной вызов- неделя до выборов Президента Российской Федерации. Подмосковье занимает второе место в России по количеству избирателей. Мы — опорный регион, на котором лежит большая ответственность за будущее государства. Не бывает победы, если сидеть на месте. Ребята воюют там, а мы здесь. Противостоим в информационной войне коллективному Западу и напоминаем близким, друзьям, тем, кто нам доверяет, о том, насколько важно не ограничиться словами и намерениями, а совершить действие — проголосовать. Наши выборы честные, удобные и про справедливость», — поделилась Мария Нагорная.

Стоит отметить, что в рамках мероприятия женщин поздравили с прошедшим праздником.

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#подмосковье
#выборы
#будущее
#мария нагорная
#женщины
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Опрос: Большинство россиян задерживаются после окончания рабочего дня
13 марта 2024, 14:44

Фото: istockphoto.com/shironosov

Опрос центра «Зарплата.ру» показал, что 81% россиян остаются на работе по вечерам после окончания основного рабочего времени несколько раз в неделю.
При этом, 19% опрошенных отметили, что остаются вечером на работе каждый день.

Как передаёт RT, среди основных причин задержаний на работе россияне назвали ответственную должность, нежелание откладывать задачи, дополнительные задачи, которыми должны заниматься другие специалисты.

В опросе приняли участие 2,3 тыс. сотрудников в возрасте от 18 до 55 лет по всей России.

Другие исследования показали, что средние зарплаты россиян в пересчёте на такие овощи, как картофель, капуста, за год выросли на 43%. Как передают argumenti.ru, специалисты полагают, что несмотря на это в ближайшие годы ожидается снижение темпов роста потребления продуктов в том числе и из-за замедления роста доходов населения.

Ранее заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова заявляла, что работодатель не имеет права по закону штрафовать сотрудника.

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#россияне
#зарплаты
#работа
#труд
#опрос
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Житель Вологодской области продал свою квартиру вместе с бабушкой
13 марта 2024, 14:44

Фото: iStock/Dmitry Berkut

В Вологодской области предприимчивый россиянин оформил бабушкину квартиру в собственность и продал ее вместе с проживающей там родственницей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Пожилая жительница деревни Ростилово проживает в данной квартире около 30 лет. Изначально недвижимостью владела ее дочь, но в 2016 году она скончалась. Жилплощадь по праву наследования должна была перейти к матери, пенсионерка не посчитала необходимым обращаться к нотариусу, чтобы вступать в права наследства официально.

При этом сын умершей решил, что имеет все права на наследование квартиры и оформил соответствующее заявление. В документе другую наследницу — свою бабушку — он не указал.

Позднее мужчина вознамерился продать полученную недвижимость соседям, проживающим в том же подъезде. Тогда и выяснились все обстоятельства произошедшего.

Бабушка подала иск о признании ее законной наследницей, а сделки — недействительной. Областной суд поделил право собственности на имущество между бабушкой и внуком, а покупателям квартиры вернули 1,2 миллиона рублей.

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#суд
#россияне
#квартира
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Сотрудникам Центра подготовки космонавтов вручили награды правительства Подмосковья
13 марта 2024, 14:28

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО

Заместитель председателя правительства Московской области Мария Нагорная посетила Звёздный городок, где возложила цветы к памятнику Юрию Гагарину и вручила правительственные награды сотрудникам Центра подготовки космонавтов, сообщает пресс-служба Министерства территориальной политики региона.
«Награды правительства Московской области были вручены за большой вклад в развитие отечественной пилотируемой космонавтики и высокий профессионализм», — говорится в сообщении.
В министерстве также напомнили, что 9 марта первому космонавту Земли Юрию Гагарину исполнилось бы 90 лет. В церемонии возложения цветов также приняли участие глава округа Звёздный городок Евгений Баришевский, депутат Государственной Думы РФ Денис Кравченко, генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов и начальник НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина Максим Харламов.

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#звёздный городок
#награды
#мария нагорная
#космонавты
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Власти Белгорода решили не проводить массовых гуляний на Масленицу
13 марта 2024, 14:26

Фото: iStock/Qwart

В Белгороде решили не проводить массовых мероприятий, связанных с празднованием Масленицы. Об этом сообщает Валентин Демидов в Telegram-канале городской администрации.
Решение из соображений безопасности не устраивать народных гуляний в Белгороде вызвано оперативной обстановкой в городе. Демидов выразил уверенность, что жители с пониманием отнесутся к данной мере.

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы предприняли массированную атаку на Белгород: один БПЛА врезался в здание городской администрации, другой упал на крышу торгового центра возле железнодорожного вокзала, третий врезался в многоквартирный дом. Также была совершена атака беспилотным летательным аппаратом на здание белгородского отделения ФСБ.

По заявлениям губернатора Гладкова, во вторник 12 марта ВСУ предприняли массированную атаку на регионы России, максимально приближенные к государственной границе с Украиной.

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#белгородская область
#масленица
#опасность
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