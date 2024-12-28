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Подмосковный травматолог Иманалиев рассказал, как правильно падать зимой

Фото: iStock / Ivan-balvan

Фото: iStock / Ivan-balvan

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Зимой учащаются случаи травматизма, однако падение на улице можно предупредить, заявил травматолог Дзержинской больницы Эрлан Иманалиев. Он также рассказал, что делать, если неприятность всё-таки случилась.
Наиболее уязвимы в условиях гололедицы пожилые люди. Из-за возрастных изменений в организме, влияющих на координацию, равновесие и прочность костей, падения нередко приводят к тяжёлым переломам, отметил врач.
«Чтобы снизить риск падений, выбирайте зимнюю обувь с удобной колодкой и на нескользящей подошве. Используйте противоскользящие накладки, избегайте подъёмов по ступеням, а также улиц с наклоном. Старайтесь держаться за что-то, если есть такая возможность», – посоветовал врач.


По его словам, передвигаться по дороге следует медленно, небольшими шагами, становиться сразу на всю ступню, а не на носок.
«Если вы потеряли равновесие и падаете, постарайтесь присесть или сгруппироваться, чтобы встретиться с землёй боком, плечом и предплечьем. Падение на спину чревато повреждением позвоночника и черепно-мозговой травмой. При падении назад прижмите подбородок к груди и раскиньте руки», – подчеркнул Иманалиев.
Он также отметил, что при падении вперёд ни в коем случае нельзя пытаться затормозить вытянутыми руками. Это часто приводит к переломам конечностей. Поэтому руки должны быть немного согнуты.

После падения следует приподнять голову, пошевелить руками и ногами, оценить свои ощущения. Подниматься нужно только при отсутствии острой боли, заключил Эрлан Иманалиев.

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#безопасность
В Щёлкове открыли новый детский сад на 220 мест
28 декабря 2024, 15:24

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Новый детский сад «Космос», рассчитанный на 220 воспитанников, открыли на Школьной улице в Щёлкове, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Общая площадь здания составляет четыре тысячи квадратных метров. Здесь есть всё необходимое и самое современное для комплексного развития детей. В новом детском саду будет сформировано одиннадцать групп для детей от полутора до семи лет», — говорится в сообщении.
На прилегающей территории обустроено девять площадок для игр и одна большая для спортивных занятий, установлены теневые навесы.

Отмечается, что в детском саду будет работать театральная студия, а ещё здесь впервые в Щёлкове запустят движение «Юнармия для дошкольников».

В честь открытия детского сада там провели новогодний праздник, а в штатном режиме учреждение заработает в январе.

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Шеф-повар рассказал, когда в России придумали всем известное меню на Новый год
Шеф-повар Пискунов: оливье и сельдь под шубой стали популярными в 60-х годах
28 декабря 2024, 15:22

Фото: iStock/DronG

Оливье, селедка под шубой, мимоза и другие майонезные салаты стали неотъемлемой частью новогоднего стола в конце 60-х годов XX века, когда в свободной продаже появился готовый майонез. Об этом рассказал известный кулинар, шеф-повар и автор трехтомника о русской кухне Влад Пискунов.
«Обязательно есть всем известные майонезные салаты: оливье, мимоза, селедка под шубой. <…> Несмотря на то, что майонезные салаты известны еще с XIX века, хоть и под другими названиями, по-настоящему народными и популярными они стали только тогда, когда в свободной продаже появился готовый майонез. В Москве это примерно конец 60-х годов прошлого века», — пояснил он в интервью RT.
В то же время педиатр «СМ-Клиники» рассказала, какими новогодними блюдами не стоит угощать детей. В беседе с «Газетой.Ru» она предупредила, что ребенку до 3-5 лет нельзя давать блюда с икрой, так как она может иметь паразитов или вызвать аллергию. По той же причине не нужно угощать детей медом, который к тому же связан с риском заражения ботулизмом, как и консервированные огурцы, помидоры и грибы.
«Главный совет — не экспериментируйте с разнообразием предложенных блюд ребенку в новогоднюю ночь. То, что под силу переварить взрослому человеку, ребенку не всегда удается усвоить без последствий», — подчеркнула детский врач.
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#педиатр
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Психиатр рассказал, как справляться с ПТСР
Психолог Мухамадиева: ПТСР лечится комплексным подходом
28 декабря 2024, 15:17

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), возникающее, в том числе, у вернувшихся с СВО бойцов, лечится комплексным подходом — психологическим, медицинским и социальным. Об этом заявила медицинский психолог отделения медико-психологической помощи РКПБ Гузель Мухамадиева. По ее словам, при выявлении тревожных признаков следует сразу обращаться за помощью к специалистам.
«Главное, что важно для всех, — это нормализация состояния, создание безопасной среды. Ведь многие утрачивают собственные типы мировоззрения, у них падает базовое доверие к миру, падает уровень функционирования — эмоциональное и физическое состояние не такое, как было раньше», — пояснила она в беседе с «Татар-информом».
Вместе с тем завотделения, психиатр Раиль Гарипов поделился, что чаще всего к ним обращаются с жалобами на ночные крики, разговоры, просыпания, бессонницу и кошмары. Врач напомнил о «золотой фразе» для людей с ПТСР: «Это нормальная реакция на ненормальную ситуацию», и рассказал об истории одного из пациентов, который вернувшись с СВО устроился в такси.
«Состояние изменилось во время празднования Дня города. Этот праздник мы отмечаем достаточно шикарно. В этот день он работал в такси. Начался салют — в это время ему в голову пришли картинки боевых действий. Сразу рефлекторно он начал прятать голову под руль, потому что вновь возникли ощущения, что он оказался в зоне боевых действий под обстрелом», — рассказал психиатр.
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Синоптик рассказал, когда ждать первые 20-градусные морозы
Синоптик Шувалов: первые 20-градусные морозы в Москве ожидаются после Рождества
28 декабря 2024, 15:10

Фото: iStock/AlexImages

Первые три дня 2025 года в Москве мало чем будут отличаться от последних дней 2024, ожидаются лишь небольшие морозы, а после снова оттепель. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, холода будут усиливаться лишь к Рождеству, а после него могут прийти первые 20-градусные морозы.
«На Рождество мы вполне можем ожидать -5...-10 °С. Но и это не все. После Рождества, 8 и 9-го числа, не исключено, что мы увидим первые этой зимой 20-градусные морозы. Но не раньше», — пояснил метеоролог в беседе с RT.
В то же время предновогодние дни в Москве, 28, 29 и 30 декабря, обещают пасмурную погоду с температурой около нуля градусов, сообщают «Известия» со ссылкой на «Яндекс Погоду».
«В Подмосковье условия останутся аналогичными столичным: в течение дня будет идти дождь со снегом, а температура будет на уровне московских значений или на 1 градус ниже», — отмечает издание.
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#метеоролог
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Эксперт Неверова: не стоит перегружать школьников учебой на новогодних каникулах
28 декабря 2024, 15:04

Фото: iStock/petrenkod

Не стоит перегружать школьников учебой на новогодних каникулах, пытаясь тем самым «подтянуть хвосты» по программе. Об этом заявила руководитель департамента преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Полина Неверова. По ее словам, лучше сходить с детьми в музей, посвященный пройденной на уроке теме, посмотреть фильмы на иностранном языке или заняться чтением любимых произведений.
«Школьников младшего возраста не стоит загружать заданиями, им подойдут развивающие игры. В средней школе также большую часть времени стоит посвящать игровому освоению материала, а при работе с учениками старших классов можно применять более серьезные методы», — поделилась эксперт в беседе с «Известиями».
В то же время стало известно, какие желания будут загадывать россияне в новогоднюю ночь. Как сообщает RT со ссылкой на опрос «Работы.ру», самыми популярными желаниями стало здоровье для себя и близких, год без потрясений и собственное счастье.
«В топ-5 самых популярных вариантов вошли и материальные блага: найти чемодан с 1 млн рублей (25%) и покупка недвижимости или автомобиля (24%)», — приводит телеканал выводы исследования.
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Эксперты объяснили решение Путина отказаться от лимитов на семейную ипотеку
Эксперт Голяшева: отмена лимитов на семейную ипотеку поддержит застройщиков
28 декабря 2024, 14:59

Фото: iStock/Prostock-Studio

Отмена лимитов на «Семейную ипотеку», о которой во время прямой линии говорил президент России Владимир Путин, поддержит и покупателей новостроек, и застройщиков. Об этом заявили руководители Гильдии риелторов РТ Анастасия Гизатова и Анастасия Голяшева. Такое решение, как отмечается, станет элементом стабильность в неспокойные времена.
Гизатова пояснила, что из-за наличия лимитов бывали случаи, когда семья уже получила одобрение на получение ипотеки, но пока они занимались поиском недвижимости, лимиты заканчивались.
«Отмена лимитов — это не про щедрость, а про поддержание доступности жилья и обеспечение продаж у застройщиков. И первым, и вторым необходимы госпрограммы, при текущей ключевой ставке других возможностей для приобретения новостроек через ипотечные программы нет», — пояснила президент организации Анастасия Голяшева в беседе с «Татар-информом».
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#ипотека
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В Подмосковье за год бесплатные участки получили более 2 тыс. многодетных семей
28 декабря 2024, 14:57

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Свыше двух тысяч многодетных семей получили бесплатные земельные участки в Московской области в 2024 году, лидерами по обеспечению многодетных землёй стали шесть подмосковных округов, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«В текущем году бесплатные земельные участки предоставили 2 тысячам 47 подмосковным семьям с тремя и более детьми. План выполнен более чем на 100%. Лидерами в этой работе стали округа Лотошино, Кашира, Шаховская, Волоколамск, Серебряные Пруды, и Ступино», — говорится в сообщении.
В министерстве также напомнили, что с августа 2024 года подмосковные многодетные семьи могут получить вместо участка выплату в размере 400 тысяч рублей. Этой возможностью воспользовались уже 3 тысячи 972 семьи.

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#подмосковье
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«35 лет — не приговор»: акушер-гинеколог поделилась советами с теми, кто хочет родить в зрелом возрасте
Врач Дорофеева: беременным в 35 лет следует сдать анализы и кариотипирование
28 декабря 2024, 14:44

Фото: iStock/NataliaDeriabina

Риск развития аномалий у ребенка повышается, если его матери 40 и более, а не 35 лет. Об этом заявила врач-акушер-гинеколог Антонина Дорофеева, комментируя слова депутата Госдумы Татьяны Буцкой о том, что женщинам следует рожать до 35 лет, так как потом растет риск генетических аномалий яйцеклетки. Медик подчеркнула, что тем, кто хочет родить в более зрелом возрасте, следует сдать стандартные анализы и пройти кариотипирование.
«Если хочется детей даже после 40, риск есть, но он не настолько большой, как сейчас об этом принято говорить. Если мы говорим о том, что нужно проходить какие-то обследования, то стоит начать со стандартного обследования. <…> Что касается генетических мутаций, то стоило бы пройти кариотипирование», — поделилась специалист в беседе с «Вечерней Москвой».
В то же время власти рассчитывают на более раннее рождение детей и построение семьи. К примеру, в Свердловской области, как сообщает «Сiбдепо», замгубернатора Павел Креков назвал возраст 21-23 года «золотым временем» для заведения семьи, напомнив, что регион готов единовременно выплатить молодым мамам 50 тысяч рублей.

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Автоюрист рассказал, что изменится для водителей в 2025 году
Автоюрист Воропаев: подорожание штрафов и электронный учет ожидаются в 2025 году
28 декабря 2024, 14:39

Фото: iStock/disqis

Автоюрист Лев Воропаев перечислил изменения для водителей, которые введут после Нового года. С 1 января 2025 года, отметил он, подорожают штрафы и снизится скидка за своевременное их погашение, а также появится возможность снять автомобиль с учета онлайн, а производство в отношении штрафов может стать электронным.
«Предполагается, что если новый собственник авто заключает договор купли-продажи с помощью портала госуслуг, то прекращение регистрации транспортного средства предыдущий собственник может осуществить незамедлительно, а не дожидаясь 10 дней, как это на сегодняшний момент действует», — поделился эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
В то же время стало известно, что за 11 месяцев 2024 года количество ДТП в местах концентрации аварий в Подмосковье снизилась на 61%, а число погибших и раненых — на 71% и 55% соответственно. Как сообщает АГН «Москва», в региональном минтрансе такие изменения связывают с увеличением числа дорожных камер.
«Подчеркивается, что каждое ДТП с погибшими и ранеными, произошедшее в регионе, оперативно анализируется на специальной комиссии, после чего принимаются решения о необходимости проведения мероприятий в местах аварий, чтобы не допустить повторных аварий», — пишет агентство.
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