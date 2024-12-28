Подмосковный травматолог Иманалиев рассказал, как правильно падать зимой

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Зимой учащаются случаи травматизма, однако падение на улице можно предупредить, заявил травматолог Дзержинской больницы Эрлан Иманалиев. Он также рассказал, что делать, если неприятность всё-таки случилась.
Наиболее уязвимы в условиях гололедицы пожилые люди. Из-за возрастных изменений в организме, влияющих на координацию, равновесие и прочность костей, падения нередко приводят к тяжёлым переломам, отметил врач.
По его словам, передвигаться по дороге следует медленно, небольшими шагами, становиться сразу на всю ступню, а не на носок.
После падения следует приподнять голову, пошевелить руками и ногами, оценить свои ощущения. Подниматься нужно только при отсутствии острой боли, заключил Эрлан Иманалиев.
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«Чтобы снизить риск падений, выбирайте зимнюю обувь с удобной колодкой и на нескользящей подошве. Используйте противоскользящие накладки, избегайте подъёмов по ступеням, а также улиц с наклоном. Старайтесь держаться за что-то, если есть такая возможность», – посоветовал врач.
По его словам, передвигаться по дороге следует медленно, небольшими шагами, становиться сразу на всю ступню, а не на носок.
«Если вы потеряли равновесие и падаете, постарайтесь присесть или сгруппироваться, чтобы встретиться с землёй боком, плечом и предплечьем. Падение на спину чревато повреждением позвоночника и черепно-мозговой травмой. При падении назад прижмите подбородок к груди и раскиньте руки», – подчеркнул Иманалиев.Он также отметил, что при падении вперёд ни в коем случае нельзя пытаться затормозить вытянутыми руками. Это часто приводит к переломам конечностей. Поэтому руки должны быть немного согнуты.
После падения следует приподнять голову, пошевелить руками и ногами, оценить свои ощущения. Подниматься нужно только при отсутствии острой боли, заключил Эрлан Иманалиев.
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Лора Луганская