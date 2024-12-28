Горячая линия по паллиативной помощи с начала года приняла более 12 тыс. звонков

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Работающий в Подмосковье координационный центр с круглосуточной многоканальной горячей линией по паллиативной помощи с начала года обработал более 12 тыс. звонков. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Задача центра – повышение качества и доступности медицинской помощи паллиативным пациентам Московской области. Колл-центр круглосуточно принимает обращения пациентов и их родственников. С начала года его операторы обработали свыше 12 тыс. звонков. Задать вопросы о медицинской помощи паллиативным пациентам можно по единому круглосуточному телефону +7 (498) 683-83-83», – рассказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Он добавил, что в регионе для паллиативных пациентов и их близких работают координационный центр, интернет-портал, школы по обучению уходу, а также горячая линия по приёму обращений, отделения в стационарах, кабинеты в поликлиниках и выездные патронажные бригады, оказывающие медицинскую помощь на дому
В Подмосковье также работает интернет-портал «Паллиативная помощь». Там можно найти информацию об оказании паллиативной помощи на дому, госпитализации пациентов в профильные стационары, уходе за паллиативными больными.
Помимо этого, на портале размещена карта паллиативной помощи Подмосковья с информацией о медучреждениях с учётом профиля оказания медицинской помощи.
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Лора Луганская