Телемедицинская консультация спасла жизнь молодой жительницы Подмосковья

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врач поликлиники Видновской больницы спасла 23-летннюю девушку. Пациентка обратилась к медикам с симптомами ОРВИ, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Врач провёл осмотр и назначил лечение, однако у пациентки начал развиваться острый тонзиллит. Она решила не тратить время на посещение поликлиники для дополнительной консультации, а воспользоваться телемедицинской консультацией. В ходе беседы врач заподозрила более грозную патологию.
Симптомы заболевания – сложности при открывании рта, боль при глотании и дыхании, повышенная температура. Девушку пригласили на очный приём. В ходе осмотра подтвердилось осложнение острого тонзиллита – паратонзиллярный абсцесс.
Эта патология при отсутствии лечения вызывает интоксикацию организма и может привести к менингиту, энцефалиту, медиастениту, флегмоне шеи и даже сепсису. Всё это может привести к летальному исходу.
Как напомнили в министерстве, записаться на телемедицинскую консультацию можно на региональном портале госуслуг «Здоровье», по телефону 122 или у лечащего врача.
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«Обратила внимание на гнусавость ее голоса и сложности при произношении слов. Ознакомившись с данными о начале и течении заболевания, с планом лечения. Предположила, что у пациентки могло развиться серьёзное осложнение острого тонзиллита», – рассказала руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Зарема Тен.
Симптомы заболевания – сложности при открывании рта, боль при глотании и дыхании, повышенная температура. Девушку пригласили на очный приём. В ходе осмотра подтвердилось осложнение острого тонзиллита – паратонзиллярный абсцесс.
Эта патология при отсутствии лечения вызывает интоксикацию организма и может привести к менингиту, энцефалиту, медиастениту, флегмоне шеи и даже сепсису. Всё это может привести к летальному исходу.
«Пациентке в экстренном порядке вскрыли скальпелем паратонзиллярный абсцесс. Было получено около шести миллилитров гноя, проведено многократное полоскание горла. После всех этих манипуляций пациентку направили на госпитализацию для снятия интоксикации под наблюдением врачей», – заключила Тен.Сейчас девушка выписана на амбулаторное лечение.
Как напомнили в министерстве, записаться на телемедицинскую консультацию можно на региональном портале госуслуг «Здоровье», по телефону 122 или у лечащего врача.
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Лора Луганская