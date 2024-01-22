Подмосковный ЦУКС МЧС признали лучшим в России по итогам года

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО
Центр управления в кризисных ситуациях подмосковного главка МЧС признали лучшим в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ведомства по Московской области со ссылкой на итоги отраслевого конкурса профессионального мастерства.
«Для выявления лучшего центра комиссия оценивала оснащение помещений, организацию работы подвижного пункта управления, взаимодействие с органами управления и другие параметры», – говорится в сообщении.Подмосковный ЦУКС был создан 1 января 2005 года. Ежедневно на дежурство заступает 15 человек. Круглосуточно в центр со всей области стекается информация о пожарах, авариях и прочих чрезвычайных происшествиях.
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Лора Луганская