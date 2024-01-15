В Подмосковье рыбакам напомнили о соблюдении мер безопасности в морозы

Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области
«Рыбаки с собой отапливаемые палатки. Спасатели объяснили им, что внутрь укрытия должен поступать свежий воздух во избежание отравления угарным газом, поэтому следует периодически открывать двери или окна для проветривания. Также им объяснили, что запрещено оставлять горелки без присмотра», - подчеркнул первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако.
Стоит отметить, что любители зимнего активного отдыха не должны забывать о правилах безопасного поведения на ледовой поверхности даже в сильные морозы и в случае непредвиденных обстоятельств обращаться по телефону к экстренным службам.
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