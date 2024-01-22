В сгоревшем в Мытищах частном доме погиб подросток

Фото: телеграм-канал ГУ МЧС РФ по МО
11-летний ребёнок погиб стал жертвой пожара в Мытищах. Об этом сообщили в подмосковном главке МЧС.
«Пожар произошёл в посёлке Трудовая городского округа Мытищи на улице Набережной. Горел частный дом на площади 200 кв м. Прибывшие огнеборцы обнаружили на месте ЧП тело несовершеннолетнего 2012 года рождения», – сообщается в телеграм-канале Главного управления МЧС России по Московской области.Предполагаемой причиной пожара в ведомстве назвали неисправность печного оборудования. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.
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