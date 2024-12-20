В Подмосковье упростили получение решения по проекту планировки территории

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Онлайн-сервис для застройщиков по получению решения о подготовке территории на портале госуслуг Московской области стал удобнее в использовании: к нему подключили предпроверку и автозаполнение, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Теперь подключённые к этой услуге «умные сервисы» автоматически заполняют адрес объекта при вводе кадастрового номера, направляют заявление в нужный муниципалитет, а при наличии изысканий исключают их из списка обязательных документов», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.Она добавила, что на региональном портале постоянно ведётся работа по оптимизации услуг и с начала года было оптимизировано 200 из них.
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