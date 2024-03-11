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В Петербурге на Кировском заводе вручили премии «Город в лицах»

11 марта 2024, 23:45
Фото: istockphoto.com/olegback

Фото: istockphoto.com/olegback

На Кировском заводе в Санкт-Петербурге состоялась церемония вручения премии издания «Петербургский дневник» «Город в лицах».
Премия призвана раскрыть достижения конкретных людей конкретных профессий, их вклад в развитие города. Всего в ней 11 номинаций, а победителей выбирали сами горожане. Голосование за лучших проходило на сайте «Петербургского дневника», в котором приняли участие 45 тыс. человек.

«Лейтмотивом самой церемонии станут достижения Петербурга за последние 25 лет», – отмечал ранее главный редактор издания Кирилл Смирнов.


Ранее сообщалось, что победители премии «Город в лицах» получат призы и памятные подарки, а их портреты будут размещены на городских рекламных баннерах и в общественном транспорте.

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#голосование
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#победители
#санкт-петербург
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Психолог Никифорова заявила о пользе игр в стратегии для детей
11 марта 2024, 22:58

Фото: istockphoto.com/JackF

Детский психолог Варвара Никифорова заявила, что такие жанры компьютерных игр, как стратегии, головоломки, образовательные программы полезны для детей.
Так, головоломки способны развивать усидчивость, пространственное воображение и внимание ребёнка.

«Компьютерные игры, полезные для развития детей: на логику, память, внимание и другие когнитивные навыки, включающие в себя умственно-стимулирующие задания. Стратегии, развивающие стратегическое мышление, умение планировать, анализировать и принимать решения», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Никифорова.

Ранее доцент кафедры психологии университета «Синергия» Светлана Бетанова заявила, что у девочки, оставленной матерью, может возникнуть сильная обида, которая будет переносится и транслироваться на окружающих, что чревато «тяжёлым характером» в итоге.

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#психолог
#память
#игры
#дети
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Взорвался правый двигатель: самолёт из Москвы в Касабланку совершил аварийную посадку
Самолёт из Москвы в Касабланку вынужденно сел в аэропорту Танжера
11 марта 2024, 21:34

Фото: iStock/Diy13

Самолёт, следовавший из Москвы в Касабланку, не долетел до пункта назначения почти 350 километров и совершил аварийную посадку в аэропорту марокканского города Танжер. По предварительным данным у него взорвался правый двигатель.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, самолёт авиакомпании Royal Air Maroc вылетел из Домодедово в понедельник, в 7:43 по мск. Во время полёта пассажиры услышали громкий хлопок в районе правой турбины, после чего самолёт сильно наклонился на правый бок. Это произошло спустя час после взлёта.

Через какое-то время пилот смог выровнять судно, но пассажиров оповестили об аварийной посадке в Танжере.

В результате пилоты смогли успешно посадить самолёт. Пассажиров около двух часов не выпускали из салона, а затем пересадили на автобусы до Касабланки.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Теперь специалисты будут проводить технический осмотр самолёта, чтобы выяснить точные причины происшествия.

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#происшествия
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На Украине признали, что вернувшиеся из России дети стремятся уехать обратно
Павличенко: дети, вернувшиеся из РФ на Украину, стремятся уехать обратно
11 марта 2024, 21:20

Фото: iStock/tatyana_tomsickova

Дети, которые вернулись на Украину из России, стремятся вернуться обратно из-за более подходящих условий для жизни и самореализации. Об этом в эфире телеканала «Киев 24» заявил исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.
Он подчеркнул, что украинские дети стремятся обратно в Россию, поскольку именно там они видят возможности для своей реализации и чувствуют себя комфортнее из-за созданных в стране условий.

Павличенко отметил, что это является серьёзной проблемой для Украины, поскольку вернувшиеся дети нуждаются в постоянном внимании, им нужно давать новые возможности и преимущества.

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#россия
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#конфликт
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Опрос показал, как поляки относятся к россиянам
Опрос: жители Польши хорошо относятся к американцам и плохо – к россиянам
11 марта 2024, 21:03

Фото: iStock/Velishchuk

Жители Польши лучше всего относятся к гражданам США, Италии и Чехии, а хуже всего – к россиянам и белорусам. Такие выводы были сделаны по результатам социального опроса, который провела лаборатория CBOS.
Во время опроса людей спрашивали об их отношении к разным народам. В своём ответе они могли выразить симпатию, безразличие или неприязнь.

На первом месте по числу положительных ответов оказались американцы. К ним хорошо относятся 65% опрошенных поляков. Безразличие выразили 21%, а неприязнь они вызывают у 8% респондентов. При этом 6% затруднились с ответом.

Затем идут итальянцы. С симпатией к ним относятся 63% опрошенных. Равнодушие выразили 24%, а неприязнь – 5%. Также 8% выбрали вариант ответа «трудно сказать».

Завершили тройку лидеров жители Чехии. За них проголосовали 61% поляков, равнодушие эта нация вызывает у 25%, а с неприязнью к ним относятся 7%. Ещё 8% не смогли определиться в своём отношении.

Затем также поступали ответы с указанием жителей Словакии, Великобритании, Литвы, Финляндии, Венгрии, Франции и других государств.

На последних трёх местах расположились белорусы, цыгане и россияне.

О симпатии к жителям России заявили лишь 8% респондентов. Безразличие выразили 11%, а неприязнь – 76%.

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#польша
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#сша
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#опрос
#мнение
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Самолёт, следовавший из Дубая в Москву, вернулся в аэропорт из-за поломки
11 марта 2024, 19:53

Фото: iStock/Dushlik

Самолёт российской авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Дубая в Москву, вернулся в аэропорт из-за поломки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что уже на протяжении четырёх часов свыше 400 пассажиров не могут покинуть ОАЭ.

Самолёт покинул аэропорт Дубая в 16:35 по московскому времени. Однако уже через 15 минут развернулся и отправился обратно по технической причине, как заявили пассажирам по громкой связи. После этого самолёт ещё 40 минут кружился в воздухе, сливал топливо и приземлялся.

О неисправности судна пассажиры узнали уже в аэропорту. При этом им не предоставили никакой более детальной информации и не назвали новое время вылета. Также не было предоставлено питание и проживание. Пассажиры, особенно с детьми, очень сильно переживают из-за предстоящей ночи.

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#самолет
#оаэ
#аэропорт
#аэрофлот
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Школы Красногорска присоединились к акции «Неделя добрых дел»
11 марта 2024, 18:16

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Ученики школ городского округа Красногорск стали участниками общеобластной акции «Неделя добрых дел», в рамках акции ученики школы №1 посетили Молодёжный центр и научились плести маскировочные сети для бойцов СВО, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Маскировочная сеть — это одна из самых важных вещей на передовой. Она используется для маскировки бойцов, военной техники и инженерных сооружений. Сеть делается из специальных материалов, благодаря чему скрытое под ней не видно через тепловизор», — отмечается в сообщении.
В течение всей «Недели добрых дел», школьники будут не только плести маскировочные сети, но и писать письма поддержки для бойцов СВО, украшать глазурью пряники и имбирное печенье, а также печь блины. Акция проводится с 11 по 15 марта.

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#сво
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За выборами президента РФ в Подмосковье будут следить около 12 тыс наблюдателей
11 марта 2024, 18:04

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов

Около 12 тысяч наблюдателей будут следить за ходом голосования на выборах президента Российской Федерации в Московской области, они будут находиться непосредственно на избирательных участках, а также в Центре общественного наблюдения в Одинцове. Об этом сообщил в ходе видеоконференции губернатора Московской области Андрея Воробьёва с членами подмосковного правительства и главами городских округов председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин.
Он сообщил, что Центр общественного наблюдения откроется за сутки до начала выборов — 14 марта. И туда будет стекаться вся самая оперативная информация по ходу голосования.

«В Центре общественного наблюдения будут находиться наблюдатели от кандидатов и политических партий, общественники и около 150 иностранных наблюдателей, представляющие более 15 стран, а также Миссия СНГ», — уточнили в Мособлизбиркоме.
Илья Берёзкин также рассказал, что 67% участковых избирательных комиссий оснащены видеокамерами Ростелекома. Остальные избирательные участки входят в зону покрытия видеорегистрации. В дни выборов эти камеры подключат к порталу для наблюдателей.

Территории рядом с избирательными участками будут находиться под контролем камер областной системы «Безопасный регион».

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#подмосковье
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В Подмосковье состоится форум-концерт «Единство народа» 
11 марта 2024, 18:00

Фото: istockphoto / Antonio Suarez Vega

В Подольске пройдет форум-концерт «Единство народа» при поддержке партии «Единая Россия». Об этом сообщила пресс-служба партии.
Форум пройдет 13 марта в Ледовом дворце «Витязь».

В мероприятие примут участие активисты со всей Московской области, которые постоянно вносят вклад в развитие государства.

«Форум соберет представителей самых разных специальностей и интересов, тех, кто добился выдающихся результатов в своем деле – от спортсменов и работников здравоохранения, образования до участников СВО и общественных деятелей. В числе гостей, которые выступят перед аудиторией: губернатор Московской области Андрей Воробьев, Герой России, полковник Росгвардии Александр Белоглазов, военный корреспондент, руководитель Службы сопровождения ветеранов СВО Ирина Куксенкова, актёр и режиссёр Иван Охлобыстин, олимпийский чемпион, лыжник Александр Легков и многие другие», — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме этого, активисты смогут пообщаться со спикерами и задать им интересующие вопросы, связанные с доппомощью и заботой об участниках СВО и их семей, патриотического воспитания, а также развития спорта, медицины и предпринимательства региона.

Стоит отметить, что в рамках концерта участники смогут услышать известных артистов, в числе которых Григорий Лепс и Денис Майданов.

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Подать заявку на участие в «Битве роботов» можно до 18 марта
11 марта 2024, 17:45

Фото: istockphoto / Zinkevych

Продлен прием заявок на участие в «Битве роботов». Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Прием заявок на участие в новом сезоне был продлет до 18 марта включительно.

«Все вовлеченные в сферу робототехники еще могут подготовить необходимые документы, придумать легенду роботу или утвердить состав команды.Напоминаем, что для участия в детской категории «Битва мини-роботов» возраст участников должен быть от 10 до 17 лет, а робот весом не более 1,5 кг и размерами до 25×25×25 см», — поделились в министерстве.
Стоит отметить, что полный регламент проведения международного чемпионата по битве роботов можно найти на официальном сайте Госуслуг.

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