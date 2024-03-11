В Петербурге на Кировском заводе вручили премии «Город в лицах»

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На Кировском заводе в Санкт-Петербурге состоялась церемония вручения премии издания «Петербургский дневник» «Город в лицах».
Премия призвана раскрыть достижения конкретных людей конкретных профессий, их вклад в развитие города. Всего в ней 11 номинаций, а победителей выбирали сами горожане. Голосование за лучших проходило на сайте «Петербургского дневника», в котором приняли участие 45 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что победители премии «Город в лицах» получат призы и памятные подарки, а их портреты будут размещены на городских рекламных баннерах и в общественном транспорте.
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«Лейтмотивом самой церемонии станут достижения Петербурга за последние 25 лет», – отмечал ранее главный редактор издания Кирилл Смирнов.
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Мелисса Тимофеева